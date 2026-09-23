Σε καταγγελίες σε βάρος του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, προχώρησε με σειρά αναρτήσεών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο βουλευτής Χανίων, τομεάρχης Υγείας & Διαφάνειας και υπεύθυνος Στρατηγικού Σχεδιασμού του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Παύλος Πολάκης.

Ο κ. Πολάκης ανέφερε πως ο υπουργός «διαφήμιζε κλινική που κάνει πλασμαφαίρεση χωρίς ενδείξεις» ως «ντίλερ συμφερόντων», ενώ ο ίδιος ο Άδωνις Γεωργιάδης σε συνέντευξή του το διέψευδε, απειλώντας μάλιστα με μηνύσεις.

Στο βίντεο που δημοσίευσε ο τομεάρχης Υγείας και Διαφάνειας εμφανίζεται να μιλάει ο Ιωάννης Καλαϊτζής, διευθύνων σύμβουλος και επιστημονικός διευθυντής της NOTIA MEDIA CARE που διαφήμιζε ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος μιλάει καθαρά για «πλασμαφαίρεση σε υγιείς για καθαρισμό από τοξίνες». Δηλαδή, ο υπουργός Υγείας διαφήμιζε κέντρο το οποίο προχωρούσε στις ίδιες πράξεις από τις οποίες έχασε τη ζωή του πρόσφατα ο Γιώργος Μαζωνάκης.