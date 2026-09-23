Εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε το βράδυ της Τρίτης στο Kontra ο πρώην υπουργός, Πάνος Καμμένος, εκφράζοντας τις απόψεις του για τις εκλογές, τον Αλέξη Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ και τον Αντώνη Σαμαρά.

Ο κ. Καμμένος εκτίμησε, μεταξύ άλλων, ότι «πριν φτάσουμε στις εκλογές θα έχουμε επεισόδιο με την Τουρκία. Με το escalation που φαίνεται να κάνουν οι Τούρκοι με τη Γαλάζια Πατρίδα και τις δημόσιες δηλώσεις, δείχνουν ότι πάνε να δημιουργήσουν μια κρίση».

Σχετικά με το ΠΑΣΟΚ, ο πρώην υπουργός ανέφερε πως κατά τη γνώμη του «δεν νομίζω ότι έχει περιθώρια ανακάμψης το ΠΑΣΟΚ, τελείωσε η ιστορία αυτή πια. Όλα έχουν τον κύκλο τους. Εγώ πιστεύω ότι όλος αυτός ο κόσμος θα πάει στον Τσίπρα».

Όσον αφορά στον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, είπε ότι «πρέπει να το χειριστεί με τέτοιο τρόπο για να φτιάξει μια μεγάλη παράταξη, το πιο θετικό είναι ότι έχει κυβερνησιμότητα, έχει διατελέσει πρωθυπουργός».

«Θεωρώ ότι έχει κάνει και σωστά και λάθη. Έχει κυβερνήσει, έχει μάθει από λάθη που έχει κάνει. Τουλάχιστον στον τομέα που εγώ χειρίστηκα στην άμυνα και τα εξωτερικά -με εξαίρεση τις Πρέσπες – ο Τσίπρας επέδειξε εξαιρετική υπευθυνότητα. Πήρε αποφάσεις που δύσκολα θα έπαιρνε αριστερός πρωθυπουργός» πρόσθεσε ο Πάνος Καμμένος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «όταν πήγαμε για την επίσκεψη στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ ήταν παγωμένος γιατί του έλεγαν οι υπηρεσίες ότι ο Τσίπρας ήταν αριστερός και αναρχικός. Του είπα (σ.σ. του Τραμπ) πως πολύ πιο εύκολα γίνονται αυτές οι συμφωνίες με αριστερό πρωθυπουργό παρά με δεξιό και πέρασαν οι συμφωνίες με μαλακό και ωραίο τρόπο».

Για τον πρώην πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Καμμένος υποστήριξε ότι είναι «προφυλακτήρας πολιτικός» για το «διευθυντήριο των Βρυξελλών».

Κατά τον Πάνο Καμμένο ο Αντώνης Σαμαράς «σε αυτό είναι επαγγελματίας. Τον έβαλαν να δημιουργήσει δήθεν το αντίπαλο δέος. Το σύστημα λέει να βάλουμε τον Σαμαρά μπροστά ώστε να μην υπάρχει χώρος να αναπτυχθούν τα αντισυστημικά κόμματα. Είναι ένα πολιτικό Airbnb, τον χρησιμοποιούν αυτοί που πάντα τον είχαν υπάλληλο και εννοώ αυτά που έλεγε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης για διαπλεκόμενα συμφέροντα».

«Ο Σαμαράς είναι ο τελευταίος που μπορεί να συσπειρώσει την πατριωτική δεξιά», συμπλήρωσε, «λέει ότι η ΝΔ έγινε ΠΑΣΟΚ όταν ο ίδιος κυβέρνησε με τον Βενιζέλο και έκανε τη ΝΔ συνεταίρο το ΠΑΣΟΚ, έδωσε άφεση αμαρτιών στον Γιώργο Παπανδρέου».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, έκανε λόγο για «διεφθαρμένη Ευρωπαϊκή Ένωση» και ισχυρίστηκε ότι «έχει μόνο σκοπό να μας οδηγήσει στον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο για να πουλήσει όπλα. Πρέπει να μαζέψουν τον παλαβό τον Ζελένσκι να γίνει μια συμφωνία όπως την ορίζει ο Τραμπ, να σταματήσει η κρίση με τη Ρωσία. Αντί να κλείνουν τα μέτωπα, αυτοί τα ανοίγουνε».

«Ούτε η κυβέρνηση, ούτε ο Τσίπρας» μπορεί να εφαρμόσει πολιτική που θα πάει κόντρα στην Ευρώπη, ο κ. Καμμένος είπε ότι «θα προκύψουν δυνάμεις μετά τις εκλογές, όχι τύπου Κασιδιαρη, όχι αριστερά ή δεξιά αλλά όπως ήταν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες» εκτίμησε.

Τέλος, απαντώντας στην ερώτηση αν θα έβλεπε τον εαυτό του συνομιλητή ή αν θα συνεργαζόταν με κάποιον, απάντησε: «Έχω περάσει 30 χρόνια βουλευτής, έχω περάσει υπουργός, συγκυβερνήτης, δεν έχω ψώνιο να επιστρέψω για να κάτσω σε μια καρέκλα. Αν μπορώ να βοηθήσω την πατρίδα μου, θα το κάνω. Αν υπάρξει ανάγκη για εθνικό θέμα, θα εμπλακώ».