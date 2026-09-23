Μπορεί το πολιτικό θερμόμετρο να έχει χτυπήσει «κόκκινο» στο εσωτερικό ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση, ειδικά όσον αφορά τα μέτρα που θα ανακοινωθούν για το πετρέλαιο, ωστόσο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού ο πρωθυπουργός προετοιμάζεται για το δεύτερο μέρος του ταξιδιού του στις ΗΠΑ.

Μετά τις επαφές που είχε στο Σαν Φρανσίσκο και στην καρδιά της παγκόσμιας τεχνολογίας, το Silicon Valley, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Ο απολογισμός του πρώτου σκέλους είναι παραπάνω από θετικός σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, αφού ο πρωθυπουργός είχε επαφές όχι μόνο με ανώτερα στελέχη τεχνολογικών κολοσσών όπως η Nvidia και η Tesla, και μάλιστα ελληνικής καταγωγής, αλλά και με επενδυτές και ιδρυτές εταιρειών στον τομέα της τεχνολογίας και της καινοτομίας.

Σε αυτές τις συναντήσεις συζητήθηκαν οι προοπτικές περαιτέρω επενδύσεων στην Ελλάδα, η δυναμική του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας και οι προτεραιότητες της χώρας στον τομέα της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε, μεταξύ άλλων, στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την προσέλκυση διεθνών επενδύσεων και τεχνολογικών εταιρειών, στην ενίσχυση και διεθνοποίηση των ελληνικών startups, καθώς και στην αξιοποίηση του ελληνικού επιστημονικού και επιχειρηματικού ταλέντου. Παράλληλα, συζητήθηκαν οι ευρύτερες εξελίξεις γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και οι ευκαιρίες που δημιουργούνται για την Ευρώπη και την Ελλάδα σε τομείς όπως οι ψηφιακές υποδομές, η έρευνα και η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών.

Τα μηνύματα στο εσωτερικό

Σε μια συζήτηση εφ’ όλης της ύλης με τη γενική διευθύντρια και αρχισυντάκτρια του TechCrunch, Connie Loizos, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι προτίθεται να διεκδικήσει τρίτη συνεχόμενη πρωθυπουργική θητεία. Όπως είπε, το 2030 αποτελεί για τον ίδιο σημαντικό ορίζοντα, καθώς τότε συμπληρώνονται 200 χρόνια από τη δημιουργία του σύγχρονου ελληνικού κράτους.

Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για το πού θέλει να βρίσκεται η χώρα μέχρι τότε, σημειώνοντας παράλληλα ότι η πρόοδος που, κατά την εκτίμησή του, έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια μπορεί να ανατραπεί εάν αλλάξει η δημοσιονομική και οικονομική πολιτική. Ο πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι στην πολιτική «δεν χρειάζονται πολλά για να γίνει εκτροχιασμός», συνδέοντας την επιδίωξη μιας τρίτης θητείας με τη συνέχιση της ίδιας κατεύθυνσης για τη χώρα. Τόνισε ότι οι εκλογές πρέπει να αφορούν το μέλλον και ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να παρουσιάσει στους πολίτες τις προτεραιότητες της επόμενης περιόδου, αντί να στηριχθεί μόνο στον απολογισμό των προηγούμενων ετών.

Σειρά επαφών στη Νέα Υόρκη

Από σήμερα έως και την Παρασκευή ο πρωθυπουργός θα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Στο περιθώριο της γενικής συνέλευσης η ατζέντα των επαφών του θα είναι γεμάτη, ενώ σε αυτή προς ώρας δεν περιλαμβάνεται μια συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Σενεγάλης αλλά και τον πρωθυπουργό του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, μια συνάντηση με ιδιαίτερο βάρος, καθώς το τελευταίο διάστημα ΕΕ και Καναδάς έχουν έρθει πολύ κοντά. Μάλιστα, οι δυο ηγέτες θα συμμετάσχουν μαζί με την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας «Ocean Eye».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει την καθιερωμένη συνάντηση με την ομογένεια, ενώ στα ραντεβού του με ξένους ηγέτες περιλαμβάνεται και αυτό με τον πρωθυπουργό της Αρμενίας Νικόλ Πασιγιάν.

Ξεχωριστή θέση στις συναντήσεις του την Πέμπτη θα έχει αυτή με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ενώ στη συνέχεια ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού.