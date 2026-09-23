Στο επίκεντρο της συνάντησης του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Αμπάς Αραγτσί βρέθηκε η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς και οι δυνατότητες εκτόνωσης της έντασης, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. Όπως σημειώνουν, «συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και οι προοπτικές αποκλιμάκωσης και σταθερότητας στην περιοχή».

Οι ίδιες πηγές προσθέτουν ότι «ο Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε την καίρια σημασία του διαλόγου και της διπλωματίας για την προώθηση της ειρήνης και της περιφερειακής σταθερότητας. ⁠Τόνισε τη σημασία του πλήρους σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου, με ιδιαίτερη έμφαση στη θαλάσσια ασφάλεια και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας».

Η Ελλάδα, αναφέρεται, διατηρεί δίαυλο επικοινωνίας με το Ιράν και υποστηρίζει παγίως την επίλυση των διαφορών μέσω διαλόγου και διπλωματίας.

Επίσης τονίζεται ότι «ο Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την ετοιμότητα της Ελλάδας να προσφέρει τις καλές της υπηρεσίες για την προώθηση της περιφερειακής ειρήνης και ασφάλειας, καθώς και του σεβασμού του Δικαίου της Θάλασσας (UNCLOS)».

Πηγή: ΑΠΕ