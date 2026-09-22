Στο τραπέζι της κυβέρνησης βρίσκεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και των αυξημένων τιμών στα καύσιμα. Όπως αποκάλυψε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στον ΑΝΤ1, στον Alpha Radio 9.89, στο MEGA News και στα Παραπολιτικά 90.1 FM, το οικονομικό επιτελείο επεξεργάζεται στοχευμένα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών, τα οποία θα ανακοινωθούν άμεσα.

Παράλληλα, τέθηκε το ζήτημα του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, με την κ. Σδούκου να υπογραμμίζει τις ισορροπίες που απαιτούνται με τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας. Οι τελικές αποφάσεις θα ξεκαθαρίσουν το τοπίο των ενισχύσεων.

Η κ. Σδούκου αναφέρθηκε στις αυξημένες τιμές των καυσίμων, λέγοντας πως «ζούμε σε μία ζοφερή πραγματικότητα αυτή τη στιγμή. Είναι γεγονός. Γι’ αυτό και βλέπετε ότι σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες το νούμερο ένα θέμα σήμερα είναι αυτό, το αυξανόμενο κόστος λόγω αυτής της πρωτοφανούς ενεργειακής κρίσης, η οποία βλέπουμε να χειροτερεύει, χωρίς να υπάρχει εύκολη διέξοδος. Δεν υπάρχει μία “μαγική λύση” που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αυτόματα το πρόβλημα. Αυτό που κάνει η κυβέρνηση είναι να υλοποιεί, με βάση τα χρήματα που έχει στην άκρη και χωρίς να παραβιάζει δημοσιονομικούς κανόνες, μέτρα στήριξης και πολιτικές, για να βοηθήσουμε τους πολίτες αυτόν τον χειμώνα να αντιμετωπίσουν τις αυξημένες τιμές στα καύσιμα, στο πετρέλαιο θέρμανσης και σε ό,τι άλλο χρειαστεί. Ο στόχος είναι να σταθούμε δίπλα σε όλους τους συμπολίτες μας».



Η κ. Σδούκου ανέφερε ότι «η κυβέρνηση επεξεργάζεται σχέδιο μέτρων για τα καύσιμα, το περίγραμμα το οποίο έχει ήδη περιγράψει ο πρωθυπουργός και η εξειδίκευση των μέτρων αναμένεται τις προσεχείς μέρες από τους αρμόδιους υπουργούς». Υπενθύμισε δε ότι «από την αρχή της κρίσης η κυβέρνηση έχει πάρει μέτρα τα οποία υπερβαίνουν τα 800 εκατ. ευρώ και τους τελευταίους μήνες δίνουμε επιδότηση στο ντίζελ, στην αντλία, ύψους 10 λεπτών το λίτρο, μεγαλύτερη από ό,τι θα ήταν η μέγιστη δυνατή μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που προτείνει η αντιπολίτευση και η οποία θα αντιστοιχούσε σε 8 λεπτά ανά λίτρο». Οι τελικές ανακοινώσεις, σύμφωνα με την ίδια, αναμένονται από το οικονομικό επιτελείο τις επόμενες ημέρες, αφού ολοκληρωθεί η επεξεργασία των δεδομένων. «Δεν πιστεύω να νομίζει κανείς ότι η κυβέρνηση αυτή δεν έχει την τεχνογνωσία και τη βούληση να ανακοινώσει μέτρα, να βοηθήσει τους πολίτες και να τα υλοποιήσει», είπε.



Αναφερόμενη στις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, η κ. Σδούκου τόνισε πως «ακούγοντας τον κ. Τσίπρα και τις προτάσεις του, το πρώτο που καταλαβαίνει κάποιος είναι ότι οι προτάσεις του αγνοούν πως το πρόβλημα είναι ο πόλεμος, είναι η μειωμένη προσφορά, που πλέον εκτινάσσει παγκοσμίως τις τιμές. Αν δεν αναφέρεται κάποιος στην τιμή των καυσίμων ως επίπτωση του πολέμου, δεν έχει καταλάβει τίποτα ή προσπαθεί να κοροϊδέψει τον κόσμο. Το δεύτερο είναι ότι οι προτάσεις του δεν αγγίζουν την ουσία του προβλήματος, που είναι η οροφή δαπανών. Ο πρωθυπουργός είπε τη θέση μας, που είναι -αν έχουμε ευρωπαϊκή ευελιξία- να προχωρήσουμε σε μια προσωρινή μείωση του ΕΦΚ, ενός ΕΦΚ που, να θυμίσω, ο Τσίπρας αύξησε. Ποιο είναι το θέμα εδώ, λοιπόν; Η οροφή δαπανών, προφανώς, και υπάρχουν τρεις τρόποι να αντιμετωπιστεί το ζήτημα.



Ο πρώτος είναι να πάρουμε ευελιξία από την Ευρώπη. Ακριβώς αυτό είπε ο Μητσοτάκης ότι θα ζητήσουμε. Ο δεύτερος είναι να περικόψουμε ισόποσα κάποια άλλη δαπάνη. Ας μας πει ο Τσίπρας ποια δαπάνη προτείνει να περικοπεί. Ο τρίτος είναι να παραβούμε τους κανόνες. Εμείς δεν πρόκειται να βγούμε εκτός κανόνων και να διακινδυνεύσουμε όσα πετύχαμε». Εν συνεχεία υπογράμμισε ότι «το πλαφόν που ακούω συνεχώς μπορεί να μπει στην αλυσίδα της μεταφοράς, όχι στην παραγωγή. Αυτό δεν έχει να κάνει με το αν θέλουμε ή όχι, έχει να κάνει με το ότι πρόκειται για μια παγκόσμια αγορά, όχι αμιγώς ελληνική».



Η κ. Σδούκου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αναφέρθηκε αναλυτικά στο δημοσιονομικό περιθώριο και στον τρόπο με τον οποίο έχει ήδη αξιοποιηθεί. Τόνισε πως «αν όλες οι δαπάνες του κράτους είναι 100 δισ. ευρώ και, με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες, επιτρέπεται αύξηση 3%, αυτό σημαίνει ότι μπορείς να ξοδεύεις 3 δισ. ευρώ παραπάνω από αυτά που ξοδεύεις. Αυτά τα 3 δισ. ευρώ, λοιπόν, εμείς τα δώσαμε στις αυξήσεις των συντάξεων, στα μέτρα της ΔΕΘ και στα υπόλοιπα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του πληθωρισμού».



Όπως σημείωσε, «για να πας πάνω από αυτό το όριο του 3% δεν μπορείς να το κάνεις μόνος σου, αλλά πρέπει να συνεννοηθείς με τις Βρυξέλλες. Ο πρωθυπουργός, που θα μεταβεί στις Βρυξέλλες στη Σύνοδο Κορυφής, θα θέσει το ζήτημα αυτό».