Οικειοθελώς εμφανίστηκε ενώπιον των βελγικών αρχών προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση του αποκαλούμενου Qatargate ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, καθώς ανακλήθηκε το ένταλμα που είχε εκδοθεί σε βάρος του.

Η ελληνική Βουλή προχώρησε στην άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου την οποία και ο ίδιος είχε ζητήσει ώστε να προχωρήσει η διερεύνηση της υπόθεσης. Ωστόσο, δεν χρειάστηκε να γίνει το επόμενο βήμα και να εκτελεστεί το ένταλμα σε βάρος του άλλοτε Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεκριμένα, από την Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας έγινε γνωστό ότι το ένταλμα που είχαν εκδώσει οι βελγικές αρχές ανακλήθηκε και ως εκ τούτου εξέλιπαν οι λόγοι εκτέλεσής του μετά τη σχετική άδεια από τη Βουλή.

Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, όπως είχε προαναγγείλει και κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την άρση της ασυλίας του, εμφανίστηκε οικειοθελώς στις βελγικές αρχές και εξετάστηκε στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργείται εισφέροντας όλα εκείνα τα στοιχεία για να καταδείξει, όπως υποστηρίζει, ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με όσα του αποδίδονται.

Άλλωστε, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είχε δηλώσει την πρόθεσή του να εμφανιστεί στις βελγικές δικαστικές αρχές χωρίς να περιμένει να ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες. Μάλιστα, σημείωνε τότε ότι η προσέλευσή του είχε ήδη προγραμματιστεί, έπειτα από συνεννόηση των νομικών εκπροσώπων του με τις βελγικές αρχές, όπως και τελικά έγινε.

Πλέον, για τις ελληνικές δικαστικές αρχές ο φάκελος της υπόθεσης έχει κλείσει αφού δεν υπάρχει πια ενεργό ένταλμα.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην επίτροπος από την πρώτη στιγμή αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομη δραστηριότητα.