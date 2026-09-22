Για την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Δότη Μυελού των Οστών μίλησε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Σε βίντεο που ανάρτησε στο TikTok, ανέφερε: «Ξέρεις ότι μπορεί να υπάρχει κάπου στον κόσμο ένας άνθρωπος που περιμένει ακριβώς εσένα; Και ότι μπορείς να γίνεις ο άνθρωπος που θα του δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή».

«22 Σεπτεμβρίου σήμερα και είναι Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Δότη Μυελού των Οστών. Πάμε να δούμε τρία ενδιαφέροντα στοιχεία που είμαι σίγουρος πως δεν γνώριζες:

Σύμφωνα με την κρατική υπηρεσία υγείας των ΗΠΑ, πάνω από το 70% των ασθενών δεν έχει πλήρως συμβατό δότη μέσα στην οικογένειά του, οπότε βασίζεται σε άγνωστο δότη. Γι’ αυτό, τα μητρώα εθελοντών δοτών είναι κυριολεκτικά ζωτικής σημασίας. Μία μεταμόσχευση βλαστικών κυττάρων του αίματος, μπορεί να θεραπεύσει ή να αντιμετωπίσει πάνω από 75 διαφορετικές ασθένειες. Οπότε μία σου ενέργεια μπορεί να δώσει λύση σε δεκάδες ανθρώπους. Και αυτό που πρέπει να μας κάνει όλους περήφανους: Σήμερα έχουμε περισσότερους από 120.000 εθελοντές δότες στο Εθνικό Μητρώο. Και το 2024 η Ελλάδα βρέθηκε από την 55η στην 9η θέση παγκοσμίως, αναλογική με τον πληθυσμό της, στους HLA – δηλαδή τους πιστοποιημένους μη συγγενείς δότες».

«Είχαμε προσπαθήσει να συμβάλουμε κι εμείς σε αυτή την προσπάθεια. Το 2020, όταν ήμουν πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, μαζί με τη Γραμματεία Ποιότητας Ζωής και Εθελοντισμού της Νέας Δημοκρατίας, ξεκινήσαμε την καμπάνια “Η ζωή δεν μπορεί να περιμένει – Γινόμαστε δότες μυελού των οστών”. Και συνεχίσαμε και μέσα στην πανδημία, γιατί πράγματι η ζωή δεν μπορούσε να περιμένει.

Όμως αυτή δεν είναι η ιστορία ενός ανθρώπου ή μιας οργάνωσης. Είναι η ιστορία χιλιάδων ανθρώπων. Των επιστημόνων, των Κέντρων Δοτών, του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, όλων όσοι κινητοποιούν την κοινωνία και κυρίως των ίδιων των εθελοντών. Ενημερώσου. Γίνε εθελοντής δότης», συμπλήρωσε ο Παύλος Μαρινάκης.

Ολόκληρο το βίντεο: