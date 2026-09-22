Για «υποκρισία» της κυβέρνησης γύρω από την υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή, Γιώργου Μαζωνάκη, κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι ζητούνται άμεσα απαντήσεις.

Σε ανακοίνωσή της η Χαριλάου Τρικούπη, αναφέρει ότι «ο υπουργός Υγείας, κ. Γεωργιάδης, χαρακτήρισε “απατεώνισσα, που έκρυβε τα μηχανήματα στους ελέγχους” την κατηγορούμενη για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ιατρό» και σχολιάζει:

«Είναι προφανής η προσπάθειά του να κρύψει τις ευθύνες του υπουργείου Υγείας για το μπάχαλο που επικρατεί στον τομέα των ελέγχων και της εποπτείας των ιδιωτικών δομών υγείας».

Το ΠΑΣΟΚ καταλογίζει στην κυβέρνηση ότι «έκανε τα στραβά μάτια, ανεχόταν και συχνά υποδαύλιζε τέτοιες συμπεριφορές».

Αναφέρει, ειδικότερα, επ’ αυτού ότι «την “απατεώνισσα” που σήμερα οικτίρει ο κ. Γεωργιάδης, “διαφήμιζαν” σε συνέδριο το 2023 ως “υπερεπιστήμονα” ο πρώην υπουργός Υγείας και τότε Τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας, και ο τότε υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης».

Επιπλέον, «στο συγκεκριμένο συνέδριο η κατηγορούμενη ιατρός κάνει ρητή αναφορά σε ένα νέο μηχάνημα “detox” του ανθρώπινου οργανισμού που έχει στην κατοχή της, εννοώντας το μηχάνημα το οποίο ο κ. Γεωργιάδης δηλώνει πως έκρυβε στους ελέγχους».

Επίσης, συνεχίζει το ΠΑΣΟΚ, «στο εν λόγω συνέδριο φαίνεται να ενημερώνει για την ύπαρξη αυτού του μηχανήματος τον αρμόδιο υπουργό Υγείας, Θάνο Πλεύρη, τον πρόεδρο του ΙΣΑ, Γιώργο Πατούλη, που ήταν χορηγός του συνεδρίου και τον πρώην υπουργό Υγείας, Βασίλη Κικίλια».

«Τότε που ήταν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί; Γιατί αντί να την ελέγξουν, την διαφήμιζαν; Τι σχέση είχαν; Ο κ. Πλεύρης που ίδρυσε μαζί με τους δύο κατηγορούμενους ιατρούς σωματείο το 2012, δεν γνώριζε τι υπηρεσίες παρείχαν;», ρωτά το ΠΑΣΟΚ και σημειώνει ότι «η υποκρισία έχει και όρια» και ότι «ζητούνται άμεσα απαντήσεις».