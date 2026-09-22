Έντονη αντιπαράθεση ξέσπασε το πρωί της Τρίτης στον τηλεοπτικό αέρα του Action 24, με αφορμή τη φράση «χαριεντιζόσασταν με υπουργούς» του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Νικόλα Φαραντούρη, στην εκπρόσωπο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου.

Πρωταγωνιστές της κόντρας ήταν ο διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του πρωθυπουργού, Νίκος Ρωμανός, και η αναπληρώτρια εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Όλγα Μαρκογιαννάκη.

Αρχικά, η κυρία Μαρκογιαννάκη ανέφερε πως «δεν είναι κάθε γυναίκα φεμινίστρια. Δεν μπορείς να χρησιμοποιείς έναν τέτοιο χαρακτηρισμό, αν θέλεις να λέγεσαι φεμινίστρια, απέναντι στην κυρία Καρυστιανού, για παράδειγμα».

«Το γεγονός ότι ο Φαραντούρης ανταπέδωσε δεν θα το έκανα ποτέ εγώ προσωπικά», πρόσθεσε η ίδια.

Από την πλευρά του, ο Νίκος Ρωμανός είπε: «Καταλαβαίνω καλά ότι επιχειρείται αυτός ο συμψηφισμός. Η κυρία Σδούκου μίλησε για κάτι συγκεκριμένο και βάλατε ένα κομμάτι της τοποθέτησης. Μίλησε για την προσπάθεια Φαραντούρη να ενταχθεί στο κόμμα Καρυστιανού».

«Είναι φεμινιστικό αυτό που είπε η κυρία Σδούκου;» επέμεινε η Όλγα Μαρκογιαννάκη, προσθέτοντας ότι «δεν μπορείς να μιλάς ούτε από τη μία, ούτε από την άλλη πλευρά, με έναν τέτοιο χαρακτηρισμό. Εγώ δεν θα χρησιμοποιούσα έναν τέτοιο όρο».

«Εγώ κατάλαβα ότι μας λέει πως φταίει η κυρία Σδούκου», σχολίασε ο διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του πρωθυπουργού.

«Δυστυχώς, δεν μας κάνει εντύπωση για το ΠΑΣΟΚ, έχει επιλέξει να είναι η άλλη όψη του ΣΥΡΙΖΑ, του Τσίπρα κτλ. Ο “πολακισμός” κυριαρχούσε σε όλες αυτές τις δυνάμεις και τώρα φαίνεται ότι παρεισφρύει στο ΠΑΣΟΚ, ως η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος. Σε κάθε περίπτωση, μας έκανε αλγεινή εντύπωση ότι δεν υπήρχε κεντρική αντίδραση από το ΠΑΣΟΚ», είπε ακόμα ο Νίκος Ρωμανός.

Υπενθυμίζεται ότι χθες η φράση του Νικόλα Φαραντούρη προκάλεσε την άμεση αντίδραση της Αλεξάνδρας Σδούκου, η οποία με ανακοίνωσή της χαρακτήρισε την αναφορά «υποτιμητική και σεξιστική» και κάλεσε τον Νίκο Ανδρουλάκη να προχωρήσει στην αποπομπή του ευρωβουλευτή από το ΠΑΣΟΚ.