Με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, συναντήθηκε σήμερα, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στην Αίγυπτο όπου βρίσκεται για την τριμερή συνάντηση των υπουργών Άμυνας Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου.

Όπως ανέφερε ο κ. Δένδιας στο κοινωνικό δίκτυο «Χ», «του παρουσίασα την ελληνική οπτική για την Ανατολική Μεσόγειο, την ευρύτερη περιοχή μας».

Παράλληλα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας σημείωσε: «Είχα την ευκαιρία να του παρουσιάσω την προσπάθεια μεταρρύθμισης των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, όπως και τις σκέψεις για την εμβάθυνση των αμυντικών σχέσεων των δύο χωρών».

Τέλος, ο κ. Δένδιας συνεχάρη τον πρόεδρο της Αιγύπτου για το επίπεδο των αιγυπτιακών Ενόπλων Δυνάμεων, όπως αυτό παρουσιάστηκε στην άσκηση «ΜΕΔΟΥΣΑ».