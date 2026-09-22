Με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, συναντήθηκε σήμερα, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στην Αίγυπτο όπου βρίσκεται για την τριμερή συνάντηση των υπουργών Άμυνας Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου.
Όπως ανέφερε ο κ. Δένδιας στο κοινωνικό δίκτυο «Χ», «του παρουσίασα την ελληνική οπτική για την Ανατολική Μεσόγειο, την ευρύτερη περιοχή μας».
Παράλληλα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας σημείωσε: «Είχα την ευκαιρία να του παρουσιάσω την προσπάθεια μεταρρύθμισης των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, όπως και τις σκέψεις για την εμβάθυνση των αμυντικών σχέσεων των δύο χωρών».
Τέλος, ο κ. Δένδιας συνεχάρη τον πρόεδρο της Αιγύπτου για το επίπεδο των αιγυπτιακών Ενόπλων Δυνάμεων, όπως αυτό παρουσιάστηκε στην άσκηση «ΜΕΔΟΥΣΑ».
Είχα σήμερα την τιμή να γίνω δεκτός από τον Πρόεδρο της #Αιγύπτου Abdel Fattah El-Sisi @AlsisiOfficial. Του παρουσίασα την ελληνικη οπτική για την Ανατολική Μεσόγειο, την ευρύτερη περιοχή μας. Είχα επίσης την ευκαιρια να του παρουσιάσω την προσπάθεια μεταρρύθμισης των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, όπως και τις σκέψεις για την εμβάθυνση των αμυντικών σχέσεων των δύο χωρών. Τον συνεχάρην για το επίπεδο των αιγυπτιακών Ενόπλων Δυνάμεων, όπως αυτό παρουσιάστηκε στην άσκηση «Μέδουσα». #Cairo #Egypt— Nikos Dendias (@NikosDendias) September 22, 2026