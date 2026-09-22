Για την υπόθεση απόδρασης του βαρυποινίτη, Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά τη λήξη της άδειάς του και αναζητείται από τις Αρχές, μίλησε μεταξύ άλλων το πρωί της Τρίτης ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Όπως είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης, σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ , «16 άδειες είχε πάρει ο Ριζάι. Αν θέλετε προσωπικά, θα διαφωνούσα με τον συγκεκριμένο να πάρει άδεια, αλλά αυτό δεν είναι δικό μου θέμα. Είναι θέμα του νόμου».

«Πιστεύω ότι θα γυρίσει» εκτίμησε, ενώ απαντώντας στην ερώτηση «αν δεν επιστρέψει, θα τον πιάσετε;», απάντησε «φυσικά».

Σε άλλο σημείο, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη απάντησε στις αιχμές που άφησε ο τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), Μαρίνος Σκανδάμης, με αφορμή την κριτική που έχει ασκηθεί για τη χορήγηση άδειας στον Αλκέτ Ριζάι.

«Ο κύριος Σκανδάμης τι θέλει τώρα; Ο κύριος Σκανδάμης, επί των ημερών του όταν ήταν γενικός γραμματέας του υπουργείου Δικαιοσύνης, δεν έδινε άδεια στους καταδίκους; Είναι κατά της αδειοδότησης άδειας σε καταδίκους; Των φυλακισμένων; Όχι, να μας το πει αυτό», ανέφερε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

«Τι είδους αντιπολίτευση είναι αυτή; Αλήθεια, πού απευθύνονται; Τι νομίζουν δηλαδή ότι κάνουν με αυτό το θέμα; Εκ του ασφαλούς απευθύνουν κατηγορίες;» συνέχισε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Τον κάλεσε, μάλιστα, να απαντήσει εάν, κατά τη θητεία του ως γενικός γραμματέας του υπουργείου Δικαιοσύνης, συμμετείχε στη διαδικασία χορήγησης αδειών σε κρατουμένους: «Τον ρωτώ λοιπόν, έδινε ως γενικός γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης άδειες και μάλιστα ήταν ο ίδιος επικεφαλής της επιτροπής αυτής, που έδινε άδειες στους κρατούμενους, μαζί με τον εισαγγελέα και μαζί με τον διευθυντή των φυλακών; Ναι ή όχι; Και τι μας λέει τώρα;».

«Κάθε βράδυ γίνονται 100 συλλήψεις για ενδοοικογενειακή βία»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης υπογράμμισε ότι «η βία έχει αυξηθεί πάρα πολύ», αποκαλύπτοντας, μάλιστα ότι «κάθε βράδυ γίνονται 100 συλλήψεις για ενδοοικογενειακή βία».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ένα μεγάλο μέρος των συλληφθέντων, σε ποσοστό 30-35%, αφορά υπότροπους, εθισμένους σε ναρκωτικά, αλκοόλ, βίαια άτομα, ψυχοπαθείς.