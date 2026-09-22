Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τη σημερινή του παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε εκτενώς στην ακρίβεια, στις τιμές των καυσίμων, στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και στα μέτρα που επεξεργάζεται η κυβέρνηση για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

«Όλη η Ευρώπη αυτό περίμενε: να κάνει ένα βίντεο ο κύριος Τσίπρας, να τα βάλει σε μια σειρά, να λύσει όλα τα προβλήματα, και να λύσει και τα προβλήματα όχι μόνο των Ελλήνων πολιτών, αλλά και των Ευρωπαίων πολιτών», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Για να σοβαρευτούμε, είναι παλιό κόλπο αυτό, δεν το εφηύρε πρώτος ο κύριος Τσίπρας, το να λες εκ του ασφαλούς ό,τι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν. Η βασική διαφορά σε σχέση με το παρελθόν είναι πως ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στη συνέχεια σε στοιχεία που, όπως είπε, καταγράφουν αλλαγές στην αγορά εργασίας τα τελευταία χρόνια.

«Δεν ξέρω αν την περίοδο 2015-2019 περνούσαν καλύτερα οι 600.000 άνεργοι οι οποίοι βρήκαν δουλειά τα τελευταία χρόνια», είπε, σημειώνοντας ότι η ανεργία των νέων, σύμφωνα με τα στοιχεία, μειώθηκε από το 36% σε λιγότερο από το μισό, στο 17%, ενώ η ανεργία των γυναικών από το 22% στο 12%.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο μέσος μισθός ήταν «30% μικρότερος» στο παρελθόν, ενώ αναφέρθηκε και στην αγοραστική δύναμη, λέγοντας ότι «η Ελλάδα ανέβηκε δύο θέσεις τα τελευταία χρόνια».

«Εγώ δεν θα ισχυριστώ ότι η Ελλάδα έγινε Ελβετία, ούτε Λουξεμβούργο, γιατί δεν έχουν γίνει. Και ακόμα, λόγω της ακρίβειας, πρέπει να λύσουμε πολλά προβλήματα», σημείωσε.

Ο κ. Μαρινάκης έθεσε και πολιτικό ζήτημα αναφορικά με τα πρόσωπα που στελέχωναν την προηγούμενη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα.

«Αν όλα αυτά τα οποία υπερασπίζεται η νυν εκπρόσωπος του κυρίου Τσίπρα είναι έτσι όπως τα λέει, δηλαδή ήμασταν τόσο καλύτερα τότε, για ποιο λόγο ο κύριος Τσίπρας όλους αυτούς τους υπουργούς και τους βουλευτές που εφήρμοσαν εκείνη την πολιτική τούς έστειλε στον εξώστη και ψάχνει να βρει άλλα πρόσωπα; Η βάση του ίδια είναι, ο ίδιος είναι, για να μη θυμάται ο κόσμος εκείνα που έστειλε», ανέφερε. «Εγώ δεν θέλω να πάω στο χθες».

«Είμαστε οι πρώτοι που φορολογήσαμε τα υπερκέρδη των διυλιστηρίων». Στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στους φόρους στα καύσιμα επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, παραθέτοντας συγκεκριμένα ποσά για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης.

Όπως είπε, επί Αλέξη Τσίπρα ο ΕΦΚ στην αμόλυβδη αυξήθηκε «από 670 στα 700 ευρώ ανά 1.000 λίτρα», ενώ στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης «από τα 330 στα 410 ευρώ ανά 1.000 λίτρα».

Αντίστοιχα, ανέφερε ότι ο φόρος στο φωτιστικό πετρέλαιο αυξήθηκε από τα 330 στα 410 ευρώ ανά 1.000 λίτρα, στο ντίζελ από τα 330 στα 430 ευρώ και στο υγραέριο κίνησης από τα 330 στα 430 ευρώ ανά 1.000 λίτρα.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι αυξήθηκε συνολικά και ο ΦΠΑ.

«Άρα ο κύριος Τσίπρας είναι πολύ καλός στα βίντεο, ή τέλος πάντων κάνει καλύτερα βίντεο από ό,τι κυβερνάει τον τόπο», σχολίασε.

Αναφερόμενος στην πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι έχει προχωρήσει σε παρεμβάσεις στη φορολογία των υπερκερδών.

«Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η πρώτη κυβέρνηση μεταπολιτευτικά που φορολόγησε τα υπερκέρδη των διυλιστηρίων, είναι η πρώτη κυβέρνηση που φορολόγησε τα υπερκέρδη των εταιρειών παροχής ενέργειας», ανέφερε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Ελλάδα βρίσκεται «αυτή τη στιγμή η τρίτη ως προς το ΑΕΠ της, σε στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, στις έκτακτες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στις φορολογικές μειώσεις, λέγοντας ότι, εφόσον συνυπολογιστούν και οι φόροι που πρόκειται να μειωθούν το 2027, έχουν μειωθεί συνολικά «91 φορολογικοί συντελεστές», εκ των οποίων «25 έμμεσοι φόροι, ΦΠΑ».

Ο κ. Μαρινάκης αναγνώρισε την πίεση που προκαλούν οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων.

«Προφανώς το να βλέπει ένας συμπολίτης μας τη βενζίνη να πηγαίνει πάνω από τα 2, να αυξάνεται το ντίζελ, και να ακούει ότι ενώ πέρσι έκλεισε το πετρέλαιο θέρμανσης στα 1,75 φέτος, θα ανοίξει πάνω από τα 2, είναι η συζήτηση του εκατομμυρίου», είπε.

«Προφανέστατα είναι δική μας ευθύνη, της κάθε κυβέρνησης ατομικά, να μειώσουμε όσο γίνεται τις συνέπειες. Έχουν δίκιο οι πολίτες που ζητάνε παραπάνω, έχουν δίκιο που πολλές φορές φωνάζουν», ανέφερε.

Ωστόσο, υποστήριξε ότι η πολιτική συζήτηση πρέπει να βασίζεται σε μέτρα που μπορούν πράγματι να εφαρμοστούν.

«Το να καθόμαστε να τους λέμε πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν, δεν κάνουμε καλύτερη τη ζωή τους, την κάνουμε χειρότερη», είπε, παραπέμποντας στις πολιτικές εξελίξεις της περιόδου 2010-2015.

Τι είπε για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης

Σε ό,τι αφορά την πρόταση για μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η αντιπολίτευση επιχειρεί, όπως είπε, «μια ακόμα λαθροχειρία».

«Προφανώς και μπορούμε, έχουμε τη δυνατότητα, δεν είπε κάτι αντίθετο ο πρωθυπουργός, αν θέλουμε να ρίξουμε, για παράδειγμα, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στη βενζίνη, στο ντίζελ, στα κατώτερα όρια», σημείωσε.

Εξήγησε, ωστόσο, ότι αυτό που χρειάζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι να υπάρξει δυνατότητα εξαίρεσης μιας τέτοιας έκτακτης παρέμβασης από τον υπολογισμό των οροφών δαπανών. «Σε τι χρειάζεται άδεια, όχι μόνο για την Ελλάδα, για όλες τις χώρες; Να μπορεί, αν πρέπει να πάρει έκτακτα μέτρα μείωσης, για παράδειγμα, του ειδικού φόρου κατανάλωσης, να εξαιρεθεί αυτή η έκτακτη παρέμβαση από τον υπολογισμό των οροφών δαπανών», είπε.

«Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, επειδή έχει καταφέρει και έχει παραπάνω έσοδα και τα επιστρέφει στον κόσμο, όσο πιο γρήγορα μπορεί, έχει ταβανιάσει ως προς τις οροφές δαπανών. Και μάλιστα είναι μια από τις πέντε χώρες της Ευρώπης που να δίνουν πίσω αυτή τη στιγμή το περίσσευμα αυτό», ανέφερε.

Η ανάγκη για ευρωπαϊκή εξαίρεση από τους δημοσιονομικούς κανόνες για προσωρινές μειώσεις φόρων στα καύσιμα έχει τεθεί και από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος έχει δηλώσει ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να μειώσει τον ΕΦΚ χωρίς να περικοπεί άλλη δαπάνη ή να αυξηθεί άλλος φόρος, εάν δεν υπάρξει σχετική ευρωπαϊκή εξαίρεση.

Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι οι προτάσεις για μείωση του ΕΦΚ θα πρέπει να συνοδεύονται από συγκεκριμένη κοστολόγηση.

«Έστω λοιπόν ότι πάμε να υιοθετήσουμε την πρόταση του κυρίου Τσίπρα ή του ΠΑΣΟΚ ή οποιουδήποτε άλλου κόμματος, για να μειώσουμε όσο έχουμε τη δυνατότητα, στο κατώτερο όριο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Πρώτον, δεν μας λένε πόσο κοστίζει», ανέφερε.

«Ετησίως το κράτος εισπράττει από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα 4 δισεκατομμύρια ευρώ», είπε, προσθέτοντας ότι όσοι προτείνουν μείωση του φόρου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα πρέπει να απαντήσουν από πού θα καλυφθεί το δημοσιονομικό κόστος.

«Ποιον φόρο θα πρέπει να πάρει το κράτος;» διερωτήθηκε.

«Εμείς λοιπόν δεν θέλουμε να πάρουμε κανέναν φόρο, ούτε πατριωτικό, ούτε μη πατριωτικό – γιατί δεν υπάρχουν πατριωτικοί φόροι, αλλά πατριωτικές φοροελαφρύνσεις, που δηλαδή ωφελούν όλο τον κόσμο και ειδικά τη μεσαία τάξη», είπε αμέσως μετά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Εμείς αν δεν δοθεί αυτή η ειδική άδεια εξαίρεσης από τον υπολογισμό δαπανών, δεν θα πάμε να γίνουμε ευχάριστοι, ενώ στην πραγματικότητα θα είμαστε δυσάρεστοι για τον κόσμο», ανέφερε.

Τα μέτρα που επεξεργάζεται η κυβέρνηση – Στο επίκεντρο το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο κ. Μαρινάκης αποκάλυψε ότι η κυβέρνηση επεξεργάζεται ήδη ένα σχέδιο παρεμβάσεων, με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή ωφέλεια για τους πολίτες.

«Επεξεργαζόμαστε ένα σχέδιο μέτρων, το περίγραμμα του οποίου περιέγραψε ο πρωθυπουργός, όπου θα έχουμε παρεμβάσεις οι οποίες θα έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή ωφέλεια για τον κόσμο», είπε.

Όπως ανέφερε, «στις επόμενες ημέρες, όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία των δεδομένων, θα έχουμε ανακοινώσεις από το οικονομικό επιτελείο».

«Ξεκινάμε με το πετρέλαιο θέρμανσης, όπου εκεί θέλουμε να ανοίξει χαμηλότερα από ό,τι έκλεισε φέτος», είπε, σημειώνοντας ότι οι προβλέψεις κάνουν λόγο για τιμή «2 και πάνω», έναντι 1,75 ευρώ όπου έκλεισε την προηγούμενη περίοδο. «Να πάμε όσο γίνεται πιο κάτω, το πόσο δεν μπορώ να σας το πω», ανέφερε.

Παράλληλα, τόνισε ότι για την κυβέρνηση μεγαλύτερη σημασία έχει το πραγματικό όφελος για τον πολίτη και όχι το συγκεκριμένο τεχνικό εργαλείο που θα επιλεγεί.

«Το εργαλείο για τον κόσμο δεν είναι τόσο σημαντικό ποια θα είναι η παρέμβαση, είτε στο πετρέλαιο θέρμανσης είτε στο ντίζελ», είπε.

Κλείνοντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συνέδεσε τη δυνατότητα λήψης νέων μέτρων με την αύξηση των εσόδων, την ανάπτυξη και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

«Όσες παρεμβάσεις κάνουμε, γιατί τις κάνουμε; Γιατί με την πολιτική που έχουμε εφαρμόσει μέχρι σήμερα, μια πολιτική δημιουργίας θέσεων εργασίας και αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να μπορεί να δίνει πίσω στον κόσμο αυτά που στερήθηκε, τα λεφτά, δεν φυτρώνουν από κάπου», ανέφερε.

Όπως είπε, όταν καταγράφονται αυξημένα φορολογικά έσοδα, παρά τις μειώσεις φορολογικών συντελεστών, η αντιπολίτευση ασκεί κριτική στην κυβέρνηση για υπερφορολόγηση.

«Όταν βγαίνουν ειδήσεις για παραπάνω φορολογικά έσοδα, ενώ μειώνονται οι φορολογικοί συντελεστές, η αντιπολίτευση κουνάει το δάχτυλο και λέει ότι υπερφορολογούμε τον κόσμο και ότι αυτό είναι κακό πράγμα», είπε.

«Εάν δεν είχαμε αυτά τα παραπάνω φορολογικά έσοδα από την πολιτική δημιουργίας θέσεων εργασίας και αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, τώρα δεν θα μπορούσαμε να συζητάμε καν για αυτά τα μέτρα», κατέληξε.