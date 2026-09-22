Τα στρατηγεία κολοσσών της τεχνολογίας επισκέπτεται ο πρωθυπουργός στο πρώτο μέρος του ταξιδιού του στις ΗΠΑ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στα κεντρικά γραφεία της Nvidia, της Sequoia Capital και της Tesla στην Καλιφόρνια, όπου είχε συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιρειών και ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας.

Στις επαφές του είχε την ευκαιρία να συζητήσει για τις σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο η Nvidia αξιοποιεί την τεχνολογία και το οικοσύστημά της για να υποστηρίξει νεοφυείς επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας στην ανάπτυξη και υιοθέτηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.

Σημειώνεται ότι η Nvidia αποτελεί σήμερα μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας παγκοσμίως και βρίσκεται στον πυρήνα της παγκόσμιας ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι επεξεργαστές και οι υπολογιστικές πλατφόρμες της αποτελούν βασική υποδομή για την εκπαίδευση και λειτουργία των πιο προηγμένων μοντέλων AI.

Οι τομείς για τους οποίους ενημερώθηκε ήταν η ιατρική, η εκπαίδευση, η αυτοματοποίηση και η ρομποτική.

Παράλληλα, στην Αθήνα το οικονομικό επιτελείο έχει μπει στην τελική ευθεία της επεξεργασίας των μέτρων που αναμένεται να ανακοινωθούν στο τέλος της εβδομάδας – πιθανότατα την Πέμπτη – για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, ενώ ταυτόχρονα καταστρώνουν τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί προκειμένου να ασκηθούν πιέσεις στην ΕΕ για μια κοινή λύση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο σε κυβερνητικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο αγοράς και διυλιστηρίων ολοκληρώνονται οι τεχνικές συζητήσεις, ώστε να ανακοινωθεί το πλήρες πακέτο των μέτρων.

Όσον αφορά το μείγμα των μέτρων, περιγράφονται ως μια διπλή ασπίδα προστασίας ειδικά στο πετρέλαιο θέρμανσης από τη μια με την τιμή του να αναμένεται να ανοίξει κάτω από το 1,75 ευρώ που έκλεισε πέρυσι, ενώ όσον αφορά το επίδομα θέρμανσης, εκεί θα υπάρξει μια οριζόντια αύξηση χωρίς να αλλάξουν κριτήρια και δικαιούχοι. Έμφαση θα δοθεί στη στήριξη των πολιτών που ζουν σε πιο απομακρυσμένες και ορεινές περιοχές, αφού πλήττονται περισσότερο.

Οι κινήσεις που γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι πολλές. Πρώτον, η Γαλλία καταβάλλει προσπάθειες να απελευθερωθούν αποθέματα ώστε να πέσει η τιμή του πετρελαίου και δεύτερον, θα επιδιωχθεί και με ελληνική πρωτοβουλία στην επικείμενη σύνοδο κορυφής να ληφθούν αυτές οι αποφάσεις που θα επιτρέψουν τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης χωρίς τη δημοσιονομική επιβάρυνση της χώρας.

Να εξασφαλιστεί δηλαδή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιονομική ευελιξία στους κανονισμούς, ώστε να προχωρήσει η κυβέρνηση σε οποιαδήποτε παρέμβαση.

Όπως τόνιζαν κυβερνητικά στελέχη, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια και με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές και δυνατότητες που υπάρχουν να παρασχεθεί στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις ως προς τις ανάγκες που θα προκύψουν τον χειμώνα που έρχεται.