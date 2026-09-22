Τις εγκαταστάσεις της Tesla στο Πάλο Άλτο της Καλιφόρνια επισκέφθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τη Δευτέρα 21/09, έχοντας την ευκαιρία να ενημερωθεί από κοντά για τα τεχνολογικά προγράμματα που αναπτύσσει η εταιρεία.

Κατά την παρουσία του στα κεντρικά γραφεία και τα εργαστήριά της, ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τις δραστηριότητες της Tesla σε τομείς όπως η ηλεκτροκίνηση, η αυτόνομη οδήγηση και η ενέργεια, καθώς και για την ανάπτυξη ανθρωποειδών ρομπότ στο πλαίσιο του προγράμματος Optimus.

Την παρουσίαση των εγκαταστάσεων ανέλαβε ο Κωνσταντίνος Λάσκαρης, αντιπρόεδρος της εταιρείας και επικεφαλής του Optimus. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επίσης την ευκαιρία να συνομιλήσει με Έλληνες εργαζομένους της Tesla.

Η επίσκέψη σε Nvidia και Sequoia Capital

Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σειρά επαφών με εκπροσώπους της τεχνολογικής και επενδυτικής κοινότητας της Καλιφόρνια, πραγματοποιώντας επισκέψεις στις εγκαταστάσεις της Nvidia και της Sequoia Capital.

Στην Nvidia, τον πρωθυπουργό υποδέχθηκε ο Global VP for Business Development, John Josephakis, μαζί με άλλα υψηλόβαθμα στελέχη. Στη διάρκεια των συνομιλιών εξετάστηκαν οι επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ελλάδα για την ενίσχυση των ψηφιακών και υπολογιστικών υποδομών της χώρας.

Η συζήτηση επεκτάθηκε στις δυνατότητες που προσφέρει το οικοσύστημα της Nvidia για την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη συνεργασία της εταιρείας με startups, κυβερνήσεις και μεγάλους τεχνολογικούς ομίλους για την ανάπτυξη και ενσωμάτωση εφαρμογών AI.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε επίσης το ερευνητικό κέντρο της εταιρείας, όπου αναπτύσσονται προηγμένοι ημιαγωγοί και υπολογιστικά συστήματα.

Η Nvidia κατέχει κομβική θέση στη διεθνή αγορά της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι επεξεργαστές και οι πλατφόρμες της χρησιμοποιούνται ευρέως για την εκπαίδευση και τη λειτουργία προηγμένων μοντέλων AI.

Συνάντηση με επενδυτές και στελέχη της τεχνολογίας

Επόμενος σταθμός ήταν η Sequoia Capital, όπου οικοδεσπότες ήταν οι Partners Konstantine Buhler και Doug Leone.

Στις συζητήσεις έλαβαν μέρος επενδυτές, ερευνητές που δραστηριοποιούνται σε μεγάλους τεχνολογικούς ομίλους και ερευνητικά κέντρα, καθώς και ιδρυτές και στελέχη επιχειρήσεων που αναπτύσσουν νέες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι προοπτικές αξιοποίησης της AI σε διαφορετικούς κλάδους, μεταξύ των οποίων η υγεία, η εκπαίδευση, τα αυτοματοποιημένα συστήματα και η ρομποτική.