Συνάντηση με τον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, Χαλιλούρ Ραχμάν, είχε τη Δευτέρα (21/9) ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, στη Νέα Υόρκη.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο των εργασιών της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η προώθηση των προτεραιοτήτων της Ελλάδας ενόψει της επικείμενης Προεδρίας της στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, τον Οκτώβριο του 2026.

Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε επίσης την ετοιμότητα της Ελλάδας να συμβάλει ουσιαστικά στις προσπάθειες μεταρρύθμισης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε τη σταθερή προσήλωση της Ελλάδας στο Διεθνές Δίκαιο και στις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και στην ανάγκη διαφύλαξης της αποτελεσματικής πολυμέρειας και μιας διεθνούς τάξης βασισμένης σε αρχές και κανόνες

πηγή: ΑΠΕ