Σχηματοποιούνται οι κυβερνητικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, οι οποίες και θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου, ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης.

Όπως τονίζουν κυβερνητικά στελέχη, όπως και την περασμένη άνοιξη όταν εκτοξεύθηκαν οι τιμές των καυσίμων, έτσι και τώρα η κυβέρνηση θα σταθεί στο πλευρό των πολιτών, προκειμένου να αντιμετωπιστεί και αυτή η κρίση, πάντα στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας.

Όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή εκκίνησης αναμένεται να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Πρόκειται για επίπεδο χαμηλότερο από εκείνο στο οποίο έκλεισε η περσινή περίοδος θέρμανσης, σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό.

Ταυτόχρονα, προβλέπεται οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Η ενίσχυση δεν θα αφορά μόνο τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και εκείνα που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας. Μεγαλύτερη ενίσχυση προβλέπεται για τις περιοχές όπου οι ανάγκες θέρμανσης είναι αυξημένες εξαιτίας των κλιματικών συνθηκών.

Στα μέτρα περιλαμβάνεται ακόμη η επέκταση της επιδότησης στο diesel για ολόκληρο τον Οκτώβριο, σε μια προσπάθεια περιορισμού των επιβαρύνσεων για νοικοκυριά και επιχειρήσεις από τις αυξημένες τιμές των καυσίμων.

Με δεδομένο πάντως ότι οι δημοσιονομικές δυνατότητες κάθε κράτους-μέλους δεν επαρκούν από μόνες τους για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος που έχει ευρωπαϊκή διάσταση, η κυβέρνηση ζητεί και επιδιώκει από την Ευρωπαϊκή Ένωση τη δυνατότητα έκτακτων εθνικών παρεμβάσεων, χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα ισχύοντα όρια δαπανών.

Απαιτείται συντονισμένη ευρωπαϊκή αντιμετώπιση των ενεργειακών πιέσεων

Σε περίπτωση που δοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση το σχετικό περιθώριο, στο τραπέζι μπορεί να βρεθεί και προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα. Η ελληνική πλευρά υποστηρίζει ότι απαιτείται συντονισμένη ευρωπαϊκή αντιμετώπιση των ενεργειακών πιέσεων, καθώς το αυξημένο κόστος επηρεάζει συνολικά την οικονομία και το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δηλώνει αποφασισμένος να θέσει το θέμα στην επικείμενη Σύνοδο Κορυφής στα μέσα Οκτωβρίου.

Από σήμερα, ο πρωθυπουργός, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα έχει επαφές στο Σαν Φρανσίσκο με κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης της διεθνούς παρουσίας της Ελλάδας στον τομέα της τεχνολογίας και της προσέλκυσης νέων επενδύσεων. Στη συνέχεια θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Η επίσκεψη στις ΗΠΑ πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλκυση επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας και στον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην έδρα της εταιρείας Nvidia και στη συνέχεια την έδρα της εταιρείας Tesla.

Θα ακολουθήσει ομιλία του σε εκδήλωση της Endeavor Greece με τίτλο «The Future of AI Elsewhere».

Την Τρίτη θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο του Σαν Φρανσίσκο, Daniel Lurie, και στη συνέχεια θα μιλήσει σε εκδήλωση του Ιδρύματος Χούβερ στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ.