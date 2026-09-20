Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό του Οντάριο Νταγκ Φορντ είχε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στον Καναδά.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι σχέσεις Ελλάδας-Καναδά και οι προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών.

Ο κ. Γεραπετρίτης συναντήθηκε ακόμη με τη Δήμαρχο του Τορόντο Ολίβια Τσόου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι ισχυροί δεσμοί Ελλάδας-Τορόντο και η σημαντική συμβολή της ελληνικής κοινότητας στον κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό ιστό της πόλης.

Ο Υπουργός Εξωτερικών παρευρέθηκε ακόμη στην ενθρόνιση του Σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου του Καναδά Αποστόλου, σε μια σημαντική στιγμή για την ελληνική ορθόδοξη κοινότητα του Καναδά, και απηύθυνε χαιρετισμό.