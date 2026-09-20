Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό του Οντάριο Νταγκ Φορντ είχε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στον Καναδά.
Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι σχέσεις Ελλάδας-Καναδά και οι προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών.
Ο κ. Γεραπετρίτης συναντήθηκε ακόμη με τη Δήμαρχο του Τορόντο Ολίβια Τσόου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι ισχυροί δεσμοί Ελλάδας-Τορόντο και η σημαντική συμβολή της ελληνικής κοινότητας στον κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό ιστό της πόλης.
Ο Υπουργός Εξωτερικών παρευρέθηκε ακόμη στην ενθρόνιση του Σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου του Καναδά Αποστόλου, σε μια σημαντική στιγμή για την ελληνική ορθόδοξη κοινότητα του Καναδά, και απηύθυνε χαιρετισμό.
📍Toronto | 19 September— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) September 20, 2026
FM George Gerapetritis met with Ontario Premier @fordnation.
Talks focused on 🇬🇷🇨🇦 relations and opportunities to further deepen cooperation across key areas of mutual interest. #Greece #Canada #Ontario pic.twitter.com/v3PudX0FLy