Σφοδρή επίθεση στον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη, εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και όσα αποκαλύπτονται για τους δύο γιατρούς της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι.

Σε ανακοίνωσή της, η Χαριλάου Τρικούπη αναφέρει πως «από τις πρώτες μέρες της πολύκροτης υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη σε ιατρείο που φέρεται να εκτελούσε παράνομες ιατρικές πράξεις, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Πλεύρης, είχε σπεύσει να δηλώσει ότι γνωρίζει τους δύο κατηγορούμενους ιατρούς όταν, μετά από προσωπικό πρόβλημα υγείας, είχε αναζητήσει συμβουλές διατροφής. Έκτοτε, όπως δήλωσε δημόσια, είχε διατηρήσει επικοινωνία και την ημέρα του τραγικού συμβάντος αναζήτησε στο τηλέφωνο τον ιατρό για να πληροφορηθεί τι είχε συμβεί».

«Όμως», συνεχίζει το ΠΑΣΟΚ, «όπως αποδεικνύεται, η γνωριμία τους είναι πολύ προγενέστερη, όταν το 2012 μαζί με το ζευγάρι των γιατρών ήταν στα ιδρυτικά μέλη του σωματείου «Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο». Μάλιστα, ο κ. Πλεύρης εμφανίζεται να είναι μαζί με τους δύο κατηγορουμένους, τα τρία από τα πέντε μέλη της προσωρινής διοίκησης που από κοινού αιτήθηκαν από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών την επικύρωση του από 3-6-2012 καταστατικού του σωματείου».

Τέλος, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης καλεί τον Θάνο Πλεύρη να δώσει διευκρινίσεις: «Ο υπουργός οφείλει να διευκρινίσει γιατί είπε ψέματα για την χρονολογία της γνωριμίας του μαζί τους και αν ήταν σε γνώση του ότι οι δύο γιατροί εκτελούσαν παράνομες ιατρικές πράξεις».