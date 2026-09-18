«Η Μαργαρίτα Παπανδρέου συνέδεσε το όνομά της με τον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών και την κοινωνική πρόοδο», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε συλλυπητήρια δήλωσή του για τον θάνατο της Μαργαρίτας Παπανδρέου.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής τονίζει ότι «με τη διεκδικητική δημόσια παρουσία της, συνέβαλε στη μεταρρύθμιση του Οικογενειακού Δικαίου, την ισότητα και χειραφέτηση των γυναικών σε μια εποχή κατά την οποία η κατοχύρωση αυτών των δικαιωμάτων σε κάθε πτυχή της κοινωνικής και οικονομικής ζωής δεν ήταν αυτονόητη» και προσθέτει:

«Πρωτοστάτησε στην ίδρυση της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας (ΕΓΕ), της οποίας διετέλεσε Πρόεδρος».

Όπως σημειώνει, «η προσωπική της διαδρομή στο πλευρό του Ανδρέα Παπανδρέου συνδέθηκε με τα ορόσημα μιας περιόδου πολιτικών, κοινωνικών και θεσμικών μετασχηματισμών, που σφράγισαν τη σύγχρονη Ελλάδα».

«Την αποχαιρετούμε με σεβασμό», αναφέρει ο κ. Ανδρουλάκης, εκφράζοντας τα ειλικρινή συλλυπητήριά του «στον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο καθώς και στα πολυαγαπημένα της εγγόνια».