Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στην εκτίμηση ψήφου, με την ΕΛ.ΑΣ. του Αλέξη Τσίπρα να βρίσκεται στη δεύτερη θέση και το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί, καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της MARC για τον ΑΝΤ1.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 1.272 πολιτών από τις 14 έως τις 16 Σεπτεμβρίου και καταγράφει, μεταξύ άλλων, τις αντιδράσεις των πολιτών στις εξαγγελίες των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ, αλλά και τις απόψεις τους για τις τελευταίες εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά.

Εκτίμηση ψήφου

Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στο 31%, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. ακολουθεί με 16%. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στο 11,5%, η Ελληνική Λύση στο 7,2% και το ΚΚΕ στο 6,8%.

Ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 5,5%, η Φωνή Λογικής με 3,5%, το ΜέΡΑ25 με 3,2% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,6%.

Οι Σπαρτιάτες καταγράφονται στο 1,4%, η Νίκη στο 1,3% και οι Δημοκράτες στο 1%, ενώ το 4% δηλώνει «άλλο κόμμα».

Με βάση τα συγκεκριμένα ποσοστά, η έρευνα καταγράφει εννιακομματική Βουλή.

Πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 27,5%, έναντι 14% της ΕΛ.ΑΣ. και 10,1% του ΠΑΣΟΚ.

Η Ελληνική Λύση βρίσκεται στο 6,5%, το ΚΚΕ στο 6%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 4,9% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 4,6%.

Η Φωνή Λογικής και το ΜέΡΑ25 καταγράφονται στο 2,9%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1,3%. Το 11% των ερωτηθέντων δηλώνει αναποφάσιστο.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός

Στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 31%, ο Αλέξης Τσίπρας 14,9% και ο Νίκος Ανδρουλάκης 8%.

Ακολουθούν ο Κυριάκος Βελόπουλος με 5,1%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 4,8% και η Μαρία Καρυστιανού με 3,6%.

Πώς αξιολογούν τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ

Οι εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ αξιολογούνται θετικά ή μάλλον θετικά από το 38,4%, ενώ το 55% τις κρίνει αρνητικά ή μάλλον αρνητικά.

Για τις εξαγγελίες του Νίκου Ανδρουλάκη, θετικά ή μάλλον θετικά απαντά το 29,7%, ενώ αρνητικά ή μάλλον αρνητικά το 55,4%.

Στην περίπτωση του Αλέξη Τσίπρα, θετικά ή μάλλον θετικά τοποθετείται το 24,1%, ενώ αρνητικά ή μάλλον αρνητικά το 62,7%.

Ως προς την παρουσία των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 35,7%, ο Αλέξης Τσίπρας 20,6% και ο Νίκος Ανδρουλάκης 15%.

Τι κυβέρνηση θέλουν οι πολίτες

Στο ερώτημα για το είδος της κυβέρνησης που προτιμούν, 27,8% επιλέγει αυτοδύναμη κυβέρνηση της ΝΔ, ενώ 27,1% τάσσεται υπέρ συνεργασίας ΠΑΣΟΚ – ΕΛ.ΑΣ. και μικρότερων αριστερών κομμάτων.

Συνεργασία ΝΔ – ΠΑΣΟΚ επιλέγει το 9,6%, ενώ το 8% προτιμά συνεργασία της ΝΔ με μικρότερα δεξιά κόμματα.

Η πρόθεση ψήφου για κόμμα Σαμαρά

Η έρευνα καταγράφει, τέλος, και τη δυνητική ψήφο σε ένα ενδεχόμενο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Το 12,1% απαντά ότι θα ήταν σίγουρα ή αρκετά πιθανό να το ψηφίσει, ενώ το 85,3% δηλώνει ότι μάλλον ή σίγουρα δεν θα το ψήφιζε.