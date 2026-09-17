Μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσε νέο κύκλο αντιδράσεων γύρω από τη διασπορά ψευδών ειδήσεων στο διαδίκτυο, αυτή τη φορά με αφορμή την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μια παλαιότερη φωτογραφία του με τη γιατρό του ΕΣΥ Πολυτίμη Λεονάρδου χρησιμοποιήθηκε παραπλανητικά, με ψευδή ισχυρισμό ότι η συγκεκριμένη γιατρός σχετίζεται με την υπόθεση.

Η φωτογραφία, όπως ανέφερε ο υπουργός, συνοδεύτηκε από ισχυρισμούς περί δήθεν «συγκάλυψης» και από την ψευδή αναφορά ότι η γιατρός ήταν «η δολοφόνος του Μαζωνάκη».

Χθες ένας λογαριασμός ανέβασε μια φωτό μου με μία γνωστή ιατρό, την κα Πολυτίμη Λεονάρδου και έγραψε: «ιδού η απόδειξη της συγκάλυψης, ο Άδωνις αγκαλιά με την δολοφόνο του Μαζωνάκη..»….

Χωρίς κανέναν απολύτως έλεγχο του ψεύδους, χιλιάδες λογαριασμοί το αναπαρήγαγαν και η μία… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 17, 2026

Γεωργιάδης: «Μια άσχετη εντελώς γιατρός διασύρθηκε»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αντέδρασε έντονα μέσω ανάρτησής του, καταγγέλλοντας ότι η ψευδής πληροφορία αναπαράχθηκε μαζικά χωρίς προηγούμενη διασταύρωση.

Όπως ανέφερε, χιλιάδες λογαριασμοί στα κοινωνικά δίκτυα αναδημοσίευσαν την επίμαχη ανάρτηση, με αποτέλεσμα η γιατρός να βρεθεί στο επίκεντρο επιθέσεων και προσβλητικών σχολίων, παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν είχε καμία σχέση με την υπόθεση.

«Χωρίς κανέναν απολύτως έλεγχο του ψεύδους, χιλιάδες λογαριασμοί το αναπαρήγαγαν και η μία άσχετη εντελώς ιατρός του ΕΣΥ διασύρθηκε και άρχισαν εκατοντάδες να την υβρίζουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός Υγείας έκανε λόγο για φαινόμενο που, όπως υποστήριξε, δείχνει την ευκολία με την οποία μπορεί να πληγεί η υπόληψη ενός ανθρώπου μέσα από τη μαζική διάδοση ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών.

«Μα τι είδους κοινωνία έχουμε γίνει; Πραγματικά ντροπή και αίσχος!», έγραψε στην ανάρτησή του.

Η διευκρίνιση για την υπόθεση Μαζωνάκη

Παράλληλα, ο Άδωνις Γεωργιάδης επανέλαβε τη θέση του για την υπόθεση που αφορά τον Γιώργο Μαζωνάκη, σημειώνοντας ότι δεν είχε προσωπική γνώση ούτε σχέση με τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

«Έχω από την αρχή δηλώσει ότι το ζευγάρι αυτό μου ήταν εντελώς άγνωστοι και ως πρόσωπα και ως προς τις δραστηριότητές τους», ανέφερε.

Με τη συγκεκριμένη αναφορά επιχείρησε να ξεκαθαρίσει ότι η επίμαχη φωτογραφία δεν αποτελούσε οποιαδήποτε ένδειξη σχέσης ή εμπλοκής με την υπόθεση.

Η αναπαραγωγή από τον Σπύρο Μπιμπίλα και η εξήγησή του

Η ίδια ψευδής ανάρτηση αναδημοσιεύτηκε και από τον βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Σπύρο Μπιμπίλα, ο οποίος στη συνέχεια εξήγησε ότι χρησιμοποίησε τη φωτογραφία επειδή πίστευε λανθασμένα πως απεικόνιζε άλλο πρόσωπο.

Σε τηλεφωνική του παρέμβαση στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN, ο κ. Μπιμπίλας ανέφερε ότι νόμιζε πως η φωτογραφία αφορούσε την Ιωάννα Γάκα και ότι, όταν ενημερώθηκε για το λάθος, την αφαίρεσε άμεσα.

«Με πήρε τηλέφωνο ένας δημοσιογράφος και μου είπε ότι δεν είναι η Γάκα και εντός δύο λεπτών την έβγαλα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η ανάρτησή του είχε πολιτικό περιεχόμενο σχετικά με την προστασία της δημόσιας υγείας και σημείωσε ότι δεν μπορεί να ευθύνεται για τον τρόπο με τον οποίο άλλοι χρήστες αναπαρήγαγαν το περιεχόμενο.

Νέα συζήτηση για τα όρια της διαδικτυακής πληροφορίας

Η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ταχύτητας με την οποία διαδίδονται πληροφορίες στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά και των συνεπειών που μπορεί να έχει η αναπαραγωγή μη ελεγμένου περιεχομένου.

Η συγκεκριμένη περίπτωση αφορά μια φωτογραφία που, σύμφωνα με τις καταγγελίες, συνδέθηκε ψευδώς με μια υπόθεση υψηλού δημόσιου ενδιαφέροντος, οδηγώντας στη στοχοποίηση προσώπου που δεν σχετιζόταν με αυτή.

Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τον ρόλο της διασταύρωσης πριν από την αναδημοσίευση πληροφοριών, ιδιαίτερα όταν αυτές περιλαμβάνουν σοβαρές κατηγορίες εις βάρος συγκεκριμένων ανθρώπων.