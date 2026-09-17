Η ελληνική οικονομία μπορεί να δέχεται πιέσεις από τη διεθνή συγκυρία, όμως «δεν είναι φτερό στον άνεμο», τόνισε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, προαναγγέλλοντας παράλληλα κυβερνητικές παρεμβάσεις για τις τιμές των καυσίμων.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Meganews104,6, ο κ. Κοντογεώργης αναφέρθηκε στις διεθνείς αναταράξεις που επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία, σημειώνοντας ότι η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα στηρίξει τους πολίτες.

Όπως ανέφερε, υπήρχε η προσδοκία για αποκλιμάκωση της έντασης στον Περσικό Κόλπο, κάτι που τελικά δεν επιβεβαιώθηκε, με αποτέλεσμα να υπάρχουν επιπτώσεις διεθνώς.

«Η ελληνική οικονομία δεν είναι φτερό στον άνεμο και θα στηρίξουμε τους συμπολίτες μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι παρά τις δυσκολίες η χώρα εξακολουθεί να παρουσιάζει αναπτυξιακή πορεία.

Παρέμβαση για τα καύσιμα

Αναφερόμενος στις αυξημένες τιμές των καυσίμων, ο υφυπουργός προανήγγειλε κυβερνητική παρέμβαση, για την οποία, όπως είπε, θα μιλήσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ.

Στη συνέχεια, το υπουργείο Οικονομικών αναμένεται να εξειδικεύσει τα μέτρα.

Το μήνυμα για τις εκλογές

Σε ό,τι αφορά τα εκλογικά σενάρια, ο Θανάσης Κοντογεώργης επανέλαβε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η επίτευξη αυτοδυναμίας, σημειώνοντας ωστόσο ότι ο πρωθυπουργός «είναι ένας υπεύθυνος άνθρωπος».

Παράλληλα, διερωτήθηκε αν υπάρχει προηγούμενο όπου ο αρχηγός του πρώτου κόμματος παραιτείται σε περίπτωση σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι πολίτες έχουν θετική προσδοκία από την κυβέρνηση, καθώς, όπως είπε, θεωρούν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαθέτει σχέδιο, ενώ δεν βλέπουν αντίστοιχη πρόταση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Αναφορά στον Αντώνη Σαμαρά

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε και στον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, χαρακτηρίζοντάς τον «καλό πρωθυπουργό» και σημειώνοντας ότι η κυβέρνησή του συνολικά ήταν καλή.

Ωστόσο, υποστήριξε ότι η απομάκρυνσή του από τη Νέα Δημοκρατία ήταν αναπόφευκτη, καθώς, όπως ανέφερε, έφτασε να αμφισβητεί τον πυρήνα της εξωτερικής πολιτικής της χώρας.

Πολυτεκνία και περιφέρεια

Ο κ. Κοντογεώργης αναφέρθηκε επίσης στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολύτεκνες οικογένειες, υποστηρίζοντας ότι για πρώτη φορά, όπως είπε, μια κυβέρνηση ασχολείται συστηματικά με το συγκεκριμένο ζήτημα.

Παρουσίασε ακόμη το κυβερνητικό σχέδιο για την περιφέρεια, τονίζοντας ότι στόχος είναι κάθε πολίτης να μπορεί να παραμένει στον τόπο του και να δημιουργεί οικογένεια.

«Το μέλλον της Ελλάδας θα χτιστεί στην περιφέρεια», δήλωσε, διαβεβαιώνοντας ότι η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι μπορεί προς αυτή την κατεύθυνση.