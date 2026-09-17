Με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα θα συναντηθεί την Παρασκευή ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων μεταξύ των δύο πολιτειακών παραγόντων.

Η συνάντηση έχει προγραμματιστεί για τις 10:30 το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου ο πρωθυπουργός θα ενημερώσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τις τρέχουσες πολιτικές και διεθνείς εξελίξεις.

Το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη περιλαμβάνει αργότερα μέσα στην ημέρα και διπλωματική συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στις 13:00 ο πρωθυπουργός θα υποδεχθεί τον βασιλιά του Μπαχρέιν, Χαμάντ μπιν Ίσα αλ Χαλίφα, με τις συζητήσεις να αναμένεται να επικεντρωθούν στις διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Μπαχρέιν, καθώς και στις περιφερειακές εξελίξεις.