Ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού συμμετείχε στις εκδηλώσεις για την Εβδομάδα Βιώσιμης Κινητικότητας στη Θεσσαλονίκη, που πραγματοποιούνται σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής. Ο Απόστολος Τζιτζικώστας συμμετείχε στο πλαίσιο του Civitas Forum 2026.



Η Εβδομάδα Βιώσιμης Κινητικότητας που γιορτάζεται σε όλη την Ευρώπη, με δράσεις, ανοιχτές στο κοινό, είναι πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που δημιουργήθηκε το 2002 και πλέον αποτελεί θεσμό για την εξεύρεση λύσεων σε ζητήματα κινητικότητας των πόλεων, με στόχο ένα καλύτερο, πιο βιώσιμο και πιο ανθρώπινο αστικό περιβάλλον.

Στη Θεσσαλονίκη διοργανώνεται σειρά ανοιχτών δράσεων στο προαύλιο του Μεγάρου Μουσικής, στις οποίες συμμετείχε ο Επίτροπος.

Απόστολος Τζιτζικώστας και Στέλιος Αγγελούδης

Σε δήλωσή του ο κ. Τζιτζικώστας, παρουσία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, Στέλιου Αγγελούδη, τόνισε:



«Αισθάνομαι δικαιωμένος που επέμεινα προσωπικά φέτος ο ευρωπαϊκός οργανισμός CIVITAS να διοργανώσει το Φόρουμ και τις εκδηλώσεις του για την Εβδομάδα Βιώσιμης Κινητικότητας στη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη από εκεί που πριν λίγα χρόνια ήταν παράδειγμα προς αποφυγή, σε σχέση με τη βιώσιμη αστική κινητικότητα, πλέον έχει εξελιχθεί σε παράδειγμα προς μίμηση. Μόλις πριν από λίγα χρόνια στην πόλη δεν υπήρχε κανένα απολύτως μέσο μαζικής μεταφοράς. Υπήρχε ένας ΟΑΣΘ που υπολειτουργούσε, με λεωφορεία που δεν έβγαιναν στους δρόμους. Μετρό δεν υπήρχε. Ποδηλατόδρομοι και πεζόδρομοι λειτουργικοί επίσης δεν υπήρχαν. Η κυκλοφορία στους δρόμους θύμιζε κόλαση. Ταλαιπωρούνταν καθημερινά όλοι οι συμπολίτες μας.



Σήμερα η εικόνα έχει αλλάξει εντελώς. Το μετρό έχει παραδοθεί. Το ίδιο και η επέκτασή του προς την Καλαμαριά πριν από λίγες μέρες. Σχεδιάζεται ήδη η επέκτασή του προς τη βορειοδυτική πλευρά της πόλης. Έχουμε πλέον 500 λεωφορεία στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, που εξυπηρετούν διαρκώς πολίτες και επισκέπτες. Υπάρχουν πια πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι και ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει διαμορφώσει ειδικούς χώρους πρασίνου. Η πόλη αυτή έχει αλλάξει.

Πλέον η Θεσσαλονίκη είναι πανευρωπαϊκό παράδειγμα πόλης με βιώσιμη αστική κινητικότητα. Ως Θεσσαλονικιός και ως αρμόδιος Επίτροπος είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος, που μια πόλη όπως η Θεσσαλονίκη κατάφερε μέσα σε λίγα χρόνια να εξελιχθεί τόσο πολύ.



Αν σε όλα αυτά προσθέσουμε τις υποδομές που ολοκληρώνονται, στον ευρύτερο χώρο, όπως το FlyOver, που θα αποσυμφορήσει και την κίνηση εντός της πόλης, η Θεσσαλονίκη τελικά αποτελεί ένα παράδειγμα το οποίο θα μπορώ πλέον να χρησιμοποιώ πανευρωπαϊκά, για να αποδείξω ότι μια πόλη όταν θέλει μπορεί. Όταν έχει ηγεσία και ανθρώπους που πιστεύουν ότι η πόλη μπορεί να αλλάξει, το καταφέρνει».

Στη συνέχεια ο Επίτροπος επισκέφθηκε το αμαξοστάσιο του Μετρό Θεσσαλονίκης στην Πυλαία και το Κεντρο Ελέγχου Λειτουργίας του Μετρό, συνομίλησε με εργαζόμενους και είχε σύσκεψη εργασίας με τον Υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάο και τη Διοίκηση του Μετρό.