Σε τροχιά έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης εισέρχονται οι σχέσεις του ΠΑΣΟΚ με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, μετά την επίσημη παραίτηση της Αγάθης-Ρόζας Βρεττού. Η γνωστή καρδιολόγος, η οποία κατείχε τη θέση της αναπληρώτριας γραμματέα του Τομέα Υγείας και υπήρξε υποψήφια ευρωβουλευτής της παράταξης το 2024, έθεσε τέλος σε μια διαδρομή σχεδόν 35 ετών στον χώρο. Με μια εξαιρετικά σκληρή επιστολή προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, αποχώρησε από το κόμμα αφήνοντας βαριές αιχμές για τη λειτουργία της Χαριλάου Τρικούπη.

«Πυρά» για ατολμία και έλλειψη δημοκρατίας

Στην επιστολή της, η κ. Βρεττού καταλογίζει στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ «ατολμία», «έλλειψη πρωτοβουλιών» και «υποβάθμιση της εσωκομματικής δημοκρατίας». Η ίδια ασκεί δριμεία κριτική για τον τρόπο λήψης των αποφάσεων, κάνοντας λόγο για ένα κόμμα που έχει μεταβληθεί σε «δημιούργημα μηχανισμών και λιστών ανθρώπων». Παράλληλα, ως στέλεχος του Τομέα Υγείας, χαρακτηρίζει «αναιμική και αδύναμη» την πρόταση του κινήματος για το ΕΣΥ. Ξεκαθαρίζει, πάντως, ότι η αποχώρησή της δεν σημαίνει αποστρατεία, αλλά θα συνεχίσει να αγωνίζεται με βάση το αξιακό της σύστημα.

Πληροφορίες για μετακίνηση στην ΕΛΑΣ

Αν και η ίδια δεν ανακοινώνει το επόμενο βήμα της, έντονες πληροφορίες τη φέρουν να οδεύει προς την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το ενδεχόμενο αυτό βρισκόταν στο τραπέζι εδώ και καιρό, με ανοιχτό μάλιστα το ενδεχόμενο να διεκδικήσει την έδρα στη μονοεδρική περιφέρεια της Λευκάδας.

Η οργισμένη απάντηση της Χαριλάου Τρικούπη

Η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ ήταν άμεση και σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, με κομματικές πηγές να κάνουν λόγο για «απίστευτο θράσος». Από τη Χαριλάου Τρικούπη υποστηρίζουν ότι η κ. Βρεττού είχε απομακρυνθεί εδώ και μήνες, καθώς δεν συμμετείχε ούτε στο τελευταίο συνέδριο του κόμματος, και επέλεξε τη δεδομένη στιγμή για να προκαλέσει επικοινωνιακή ζημιά.