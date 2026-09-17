Τη θέση ότι το ΠΑΣΟΚ αποτελεί, όπως υποστήριξε, τη μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να αμφισβητήσει τη Νέα Δημοκρατία εξέφρασε ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

«Περιπέτεια είναι η υπάρχουσα καθημερινότητα των πολιτών που αγκομαχούν με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και δεν τους βγαίνει ο λογαριασμός. Ελπίδα είναι αυτό που διώχνει τη Νέα Δημοκρατία και σήμερα το μόνο κόμμα που μπορεί να τη νικήσει είναι το ΠΑΣΟΚ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Τσουκαλάς αναφέρθηκε στις νέες δημοσκοπήσεις που δημοσιοποιήθηκαν μετά τη ΔΕΘ, σημειώνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πολιτεύεται με βάση τις μετρήσεις, αλλά με βάση τις θέσεις και το πρόγραμμά του, καθώς, όπως είπε, «η κάλπη είναι εκείνη που θα κρίνει».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων δείχνουν, σύμφωνα με την εκτίμησή του, μια ανοδική πορεία για το ΠΑΣΟΚ και ανέφερε ότι η εικόνα γύρω από τις θέσεις του κόμματος δημιουργεί προϋποθέσεις για έναν ισχυρότερο πολιτικό ανταγωνισμό με τη Νέα Δημοκρατία.

«Κάθε φορά τα ποιοτικά στοιχεία προπορεύονται των ανακατατάξεων στην πρόθεση ή στην εκτίμηση ψήφου», είπε, προσθέτοντας ότι κατά την άποψή του «χτίζεται το δίπολο το οποίο είναι καθαρό πως θα είναι ΠΑΣΟΚ-ΝΔ».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ στάθηκε επίσης στις προτάσεις του κόμματος που παρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ, υποστηρίζοντας ότι δεν αφορούν διανομή πλεονάσματος αλλά ένα διαφορετικό μοντέλο οικονομικής πολιτικής.

«Εμείς δεν πήγαμε στη ΔΕΘ να μοιράσουμε το πλεόνασμα της Νέας Δημοκρατίας, που είναι από την υπεραπόδοση των φόρων και της ακρίβειας», ανέφερε.

Αναφερόμενος στο ζήτημα της ακρίβειας και στις μετρήσεις για την αποδοχή των προτάσεων των πολιτικών αρχηγών, ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις στα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων.

Παράλληλα, σχολίασε το θέμα της φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπωλίων, λέγοντας ότι του προκαλεί εντύπωση η στάση των πολιτών απέναντι στο συγκεκριμένο ζήτημα, ενώ σημείωσε ότι κάθε δημοσκόπηση έχει τη δική της μεθοδολογία και τα δικά της χαρακτηριστικά.

Τέλος, αναφέρθηκε στις αξιολογήσεις των προτάσεων των πολιτικών αρχηγών, θέτοντας το ερώτημα γιατί, όπως είπε, δεν παρουσιάζονται αντίστοιχα στοιχεία και για το κεντρώο ακροατήριο.