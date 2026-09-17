Για τις επόμενες εθνικές εκλογές μίλησε σήμερα το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ευθέως την προοπτική πολιτικής αλλαγής με την εκλογική πρωτιά του κόμματός του.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Οι Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε πως μετά τις εκλογές «κυβέρνηση θα έχουμε» και υπογράμμισε ότι «το ΠΑΣΟΚ ζητά να είναι πρώτο κόμμα για να έχουμε πολιτική αλλαγή. Αν έχουμε την εντολή, βάσει των συσχετισμών μας θα κάνουμε τις επιλογές μας με ένα κριτήριο: το πρόγραμμά μας να υλοποιηθεί από την πρώτη έως την τελευταία γραμμή».

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σημείωσε πως, με βάση τον ισχύοντα εκλογικό νόμο, εάν η Νέα Δημοκρατία αναδειχθεί πρώτο κόμμα, θα έχει τον πρώτο λόγο στον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης.

«Αν η Νέα Δημοκρατία λοιπόν είναι πρώτη, βάσει του εκλογικού νόμου, θα είναι στην κυβέρνηση. Σε οποιονδήποτε ρόλο θα είναι στην κυβέρνηση», τόνισε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, εφόσον η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη και ειδικά εάν ξεπεράσει το 25%, «πιθανότατα να είναι αυτή η επόμενη κυβέρνηση με κάποια συμμαχία».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, στη συνέχεια, έθεσε ως βασική προϋπόθεση για την πολιτική αλλαγή την εκλογική πρωτιά του κόμματός του.

«Πώς αλλιώς μπορεί να υπάρχει πολιτική αλλαγή; Για μένα, μόνο αν είναι πρώτο το ΠΑΣΟΚ», υποστηρίζοντας ότι διαφορετικά δεν υπάρχει, κατά την εκτίμησή του, αριθμητική δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης που θα αφήσει τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση.

«Εγώ λοιπόν διεκδικώ την πρωτιά γιατί είναι ο μόνος τρόπος να φύγει η Νέα Δημοκρατία και να αλλάξουμε πολιτική», υπογράμμισε.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο το ΠΑΣΟΚ να βρεθεί απέναντι στο νέο πολιτικό κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Όπως υποστήριξε, σε ένα τέτοιο σενάριο η Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε να επαναφέρει τη σύγκριση με το παρελθόν και ειδικά με την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.

«Θα πάει να συγκριθεί με το χθες. Αυτό λοιπόν είναι και το σχέδιό της. Να κάνει ό,τι έκανε το 2023. Αντί να απολογείται για τα πεπραγμένα της, να λέει “Α, εντάξει, τα κάναμε μπάχαλο, αλλά αυτοί τα κάνανε χειρότερο μπάχαλο”», ανέφερε.

«Δεν χρειάζεται μία σύγκρουση του ποιος ήταν ο χειρότερος. Χρειάζεται μία σύγκρουση και μία σύγκριση με το ποιος έχει το καλύτερο πρόγραμμα, το καλύτερο πολιτικό προσωπικό και το καλύτερο όραμα για τη χώρα», είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Το κόστος του προγράμματός μας είναι 1,3 δισ. τον 1ο χρόνο»

«Το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε μια ολοκληρωμένη πρόταση διακυβέρνησης του τόπου στη ΔΕΘ», δήλωσε στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αναφερόμενος στις προτάσεις του κόμματος για την ακρίβεια, την παραγωγική βάση, το κοινωνικό κράτος, τους μισθούς, τις συντάξεις και το κόστος στέγασης.

Ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ περιλαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα και νομοθετικές παρεμβάσεις που, όπως είπε, θα υλοποιηθούν κατά το πρώτο εξάμηνο μιας κυβέρνησης του κόμματος. Αναφερόμενος στην κοστολόγηση του προγράμματος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι το συνολικό κόστος των μέτρων που προτείνει το κόμμα ανέρχεται σε 1,37 δισ. ευρώ τον πρώτο χρόνο, ενώ έκανε λόγο για «καθαρή δαπάνη 1,2 δισ.».

Όπως σημείωσε, σε βάθος τετραετίας, με την πλήρη εφαρμογή των μέτρων για τη 13η σύνταξη και τον 13ο μισθό, το κόστος φτάνει τα 3,8 δισ. ευρώ, με καθαρή δαπάνη 3,1 δισ. ευρώ τον χρόνο.

«Οφείλω να απαντήσω, για να αποδείξω αν αυτά που λέμε είναι λόγια του αέρα ή αν υπάρχει μια τεκμηρίωση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέλαβε ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ προβλέπει τμηματική επαναφορά της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού. «Ξεκινάμε, η πρώτη δόση δίνεται την πρώτη χρονιά, και στη 13η σύνταξη και στο 13ο μισθό, η δεύτερη δόση την τρίτη χρονιά και κλείνει το μέτρο», είπε, διευκρινίζοντας ότι στη συνέχεια το μέτρο παραμένει μόνιμο.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που έχει παρουσιάσει το ΠΑΣΟΚ, η 13η σύνταξη προβλέπεται να εφαρμοστεί σε δύο δόσεις, με την πρώτη το 2027 και τη δεύτερη το 2030.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επέκρινε την κυβέρνηση για τη στάση της απέναντι στην πρόταση του κόμματος για αύξηση του ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ για μικρομεσαίους και ελεύθερους επαγγελματίες από τις 10.000 στις 20.000 ευρώ τζίρο.

«Γιατί δεν ισχύει, λοιπόν, το ίδιο επιχείρημα στην απαλλαγή του ΦΠΑ στους μικρομεσαίους από 10.000 σε 20.000 τον τζίρο, όπως λέει το ΠΑΣΟΚ; Εκεί δεν θα έχουμε περισσότερα έσοδα; Γιατί μας το χρεώνουν;», ανέφερε.

Όπως υποστήριξε, η συγκεκριμένη πρόταση παρουσιάζεται από το ΠΑΣΟΚ ως δημοσιονομικά ουδέτερη.

«Δεν είναι όλα τα μέτρα το ίδιο»

Ο κ. Ανδρουλάκης έδωσε έμφαση και στις επιπτώσεις που, όπως είπε, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση του κόστους ενός προγράμματος. «Δεν είναι ένα μέτρο δημοσιονομικό μόνο πόσο κάνει η τιμή μια χρονιά, είναι και τι επιπτώσεις έχει στην οικονομία και την κοινωνία», σημείωσε.

Επίσης, τάχθηκε υπέρ του ελέγχου των προγραμμάτων όλων των κομμάτων από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, υπογραμμίζοντας ότι θα πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη στελέχωση ώστε να αξιολογεί όχι μόνο το δημοσιονομικό κόστος, αλλά και τις επιπτώσεις των προτεινόμενων παρεμβάσεων.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ακόμη ότι η πρόταση του κόμματος περιλαμβάνει φορολογικά κίνητρα για επανεπενδύσεις, καθώς και παρεμβάσεις στο ενεργειακό κόστος και στην πράσινη μετάβαση.

Όπως ανέφερε, στόχος είναι να δημιουργηθούν «νέες σύγχρονες ανταγωνιστικές αναπτυξιακές δομές», υποστηρίζοντας ότι με το σημερινό καθεστώς φορολόγησης των μερισμάτων ενισχύεται η συσσώρευση αντί της επανεπένδυσης.

Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε επίσης στο δημογραφικό και στο κόστος στέγασης, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για δύο από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι νέοι άνθρωποι.