Στο επίκεντρο της κυβέρνησης βρίσκεται η πορεία των τιμών ενέργειας, με το οικονομικό επιτελείο και τον πρωθυπουργό να παρακολουθούν στενά τις διεθνείς εξελίξεις και να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης, όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου.

«Αυτή τη στιγμή το υπουργείο Οικονομικών, ο υπουργός και ο πρωθυπουργός, μέσα από τις συσκέψεις που πραγματοποιούν και παρακολουθώντας τις τιμές και τις διεθνείς εξελίξεις, θα παρέμβουν τη στιγμή που θα χρειαστεί», σημείωσε η ίδια μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Όπως τόνισε, η άνοδος των τιμών στα καύσιμα και στην ενέργεια αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα, το οποίο δύσκολα μπορεί να αντιμετωπιστεί αποκλειστικά σε εθνικό επίπεδο.

«Θέλω να πιστεύω ότι η Ευρώπη, βλέποντας πως η κρίση επηρεάζει την ευρωπαϊκή αγορά, δημιουργεί πίεση στον πληθωρισμό και τελικά φτάνει στην τσέπη του πολίτη, θα προχωρήσει σε μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία».

Αναφερόμενη στις παρεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί κατά τις προηγούμενες ενεργειακές κρίσεις, η Αλεξάνδρα Σδούκου υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση διέθεσε, όπως είπε, περίπου 10 δισ. ευρώ για την επιδότηση των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος.

«Μπαίνουμε σε μια περίοδο κατά την οποία έχουμε αυξημένες τιμές στα καύσιμα και στην ενέργεια. Είμαι σίγουρη ότι η κυβέρνηση θα πράξει αυτό που οφείλει, ώστε να μη μείνει κανένας πολίτης αβοήθητος», τόνισε.

Για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, η Αλεξάνδρα Σδούκου επισήμανε ότι υπάρχουν ευρωπαϊκά κατώτατα όρια, τα οποία περιορίζουν το περιθώριο παρέμβασης.

Σύμφωνα με την ίδια, μια μείωση του φόρου μέχρι το επιτρεπόμενο κατώτατο όριο θα απέφερε όφελος περίπου 8 λεπτών ανά λίτρο, ενώ η κυβέρνηση επέλεξε την επιδότηση κατά 10 λεπτά στην αντλία. Παράλληλα, ανέφερε ότι τα έσοδα από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης ανέρχονται περίπου 4 δισ. ευρώ και χρηματοδοτούν δημόσιες δαπάνες, μισθούς και συντάξεις.

«Η λογική είναι να επιλέγονται μέτρα στοχευμένα, τα οποία πιάνουν τόπο και μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση μιας σοβαρής κατάστασης», τόνισε.

«Δεν υπάρχει ένα μαγικό κουμπί»

Η διατήρηση δημοσιονομικών αποθεμάτων επιτρέπει στην κυβέρνηση να ανταποκρίνεται σε απρόβλεπτες κρίσεις, όπως η νέα αύξηση του ενεργειακού κόστους, σύμφωνα με την Αλεξάνδρα Σδούκου.

Όπως είπε, με τα μέτρα που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ, ο πρωθυπουργός επέλεξε να στηρίξει όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές κατηγορίες, διατηρώντας ταυτόχρονα διαθέσιμους πόρους για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.

Παράλληλα, αμφισβήτησε τη δημοσιονομική δυνατότητα υλοποίησης των οικονομικών προτάσεων της αντιπολίτευσης, αναφερόμενη στις εξαγγελίες για αυξήσεις μισθών και συντάξεων, καθώς και για μειώσεις του ΦΠΑ και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.

«Δεν υπάρχει ένα μαγικό κουμπί ή μια μαγική συνταγή», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση οφείλει να λαμβάνει μέτρα που μπορούν να υλοποιηθούν χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η δυνατότητα αντιμετώπισης μιας έκτακτης συνθήκης.

Για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Αλεξάνδρα Σδούκου αναφέρθηκε στην υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, τονίζοντας ότι είναι μια υπόθεση «πολύ σοβαρή», η οποία βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης.

Στη συνέχεια θα εξεταστεί αν υπήρχαν κενά στο θεσμικό πλαίσιο, ποιες ήταν οι αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων φορέων και αν πραγματοποιήθηκαν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι.

«Οι πολίτες πρέπει να προστατεύονται όταν μπαίνουν σε ένα ιατρείο και να γνωρίζουν σε ποιο χώρο απευθύνονται», υπογράμμισε.