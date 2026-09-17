Στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλές οικογένειες με μικρά παιδιά εξαιτίας της έλλειψης θέσεων σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς εστίασε το πρωί της Πέμπτης 17/9 η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» επεσήμανε: «Δώσαμε χρηματοδότηση και τη δυνατότητα στις οικογένειες να πάνε τα παιδιά τους εκεί που θέλουν. Μια οικογένεια με ετήσιο εισόδημα 37.000 ευρώ με ένα ή δύο παιδιά ή οικογένειες με τρία παιδιά και πάνω χωρίς εισοδηματικά κριτήρια έχουν τη δυνατότητα να πάνε τα παιδιά τους σε δημοτικό ή ιδιωτικό παιδικό σταθμό».

«Προσφέρουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν ένα κουπόνι με σίτιση ή χωρίς. Σε περίπτωση που και πάλι δεν βρίσκουν θέση, ειδικά στους βρεφονηπιακούς, το πρόγραμμα “Νταντάδες της Γειτονιάς” καλύπτει το κενό. Μέχρι στιγμής έχουμε 3.000 μαμάδες που έχουν βρει νταντάδες. Πολλές μαμάδες έχουν επιστρέψει στη δουλειά τους μετά το πρόγραμμα αυτό» διευκρίνισε.

Με αφορμή ερώτηση για τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυρ. Μητσοτάκη για το Καστελλόριζο, η υπουργός ανέφερε ότι η στήριξη των ακριτικών περιοχών χρειάζεται να συνδυάζει οικονομικά κίνητρα, υπηρεσίες και υποδομές. Όπως σημείωσε, στο Καστελλόριζο προβλέπεται ετήσια ενίσχυση 5.000 ευρώ, με προσαύξηση 1.000 ευρώ για κάθε παιδί, για δημόσιους λειτουργούς και εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, μαζί με νέες υπηρεσίες, όπως βρεφονηπιακό σταθμό και σχολείο, αλλά και πρόσθετα κίνητρα για κρίσιμες ειδικότητες, όπως οι γιατροί.

Ποιες περιοχές εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης

Στο ίδιο πλαίσιο, η Δόμνα Μιχαηλίδου αναφέρθηκε στο Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης, που ξεκίνησε από τον Έβρο και επεκτείνεται σε νέες περιοχές. Με Κοινή Υπουργική Απόφαση που εκδίδεται τις επόμενες ημέρες, στο πρόγραμμα εντάσσονται επτά από τους οκτώ δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, καθώς και οι Δήμοι Σουλίου και Φιλιατών στη Θεσπρωτία. Μετά την έκδοση της ΚΥΑ, θα ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων.

«Τη Μετεγκατάσταση την ξεκινήσαμε στον Έβρο. Τη δουλέψαμε με τους δημάρχους και την επεκτείνουμε σε νέες περιοχές, χωρίς να βάζουμε ως προϋπόθεση την ύπαρξη εργασίας στον τόπο εγκατάστασης. Τον Οκτώβριο ανοίγουμε την πλατφόρμα και δίνουμε ενίσχυση έως 10.000 ευρώ για τη μετεγκατάσταση ανθρώπων και οικογενειών σε περιοχές της ακριτικής Ελλάδας. Θέλουμε να στηρίξουμε και όσους ζουν σήμερα στο εξωτερικό και θέλουν να επιστρέψουν. Γιατί το δημογραφικό δεν αντιμετωπίζεται με μία πολιτική. Θέλει κίνητρα, υπηρεσίες και συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες», τόνισε η Δόμνα Μιχαηλίδου.