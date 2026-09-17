Η χθεσινή συζήτηση στη Βουλή σχετικά με τη Συνταγματική Αναθεώρηση βρέθηκε στο επίκεντρο των σημερινών δηλώσεων του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, καθώς και η αντιπαράθεση που σημειώθηκε με τον συνταγματολόγο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτη Δουδωνή.

Ο υπουργός μιλώντας το πρωί της Πέμπτης 17 Σεπτεμβρίου στα Παραπολιτικά 90,1 και την εκπομπή «Απέναντι Μικρόφωνα» ανέφερε πως αυτό που εμφανίστηκε στο Κοινοβούλιο ήταν ένα «καταπληκτικό, παρακμιακό, σαφώς αντικοινοβουλευτικό ντουέτο με την Κωνσταντοπούλου να φωνασκεί στο βάθος, μετέχοντας στην αντιπαράθεση με τον εισηγητή του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ επέλεξε το δρόμο της αυτογελοιοποίησης στη Συνταγματική Αναθεώρηση. Κατέθεσε προτάσεις και μετά δεν ψήφισε τις προτάσεις του. Ας επέλεγε να μην καταθέσει προτάσεις, θα ήταν πιο συνεπές».

«Αυτή η γελοιοποίηση οδήγησε στο αντικοινοβουλευτικό παραλήρημα», είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης αναφερόμενος στην αντιπαράθεση που σημειώθηκε χθες στο Κοινοβούλιο. «Στη Συνταγματική Αναθεώρηση επί Τσίπρα, ο κ. Καλογήρου το 2019 συμμετείχε κανονικά στη συνεδρίαση και ήταν εξωκοινοβουλευτικός. Το ίδιο συνέβη και στη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση το 1998 (που ολοκληρώθηκε το 2001), όπου παρίστατο ο αρμόδιος υπουργός Δικαιοσύνης. Όταν προχωρήσαμε στη φάση της πλήρους αναθεώρησης, υπουργός Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ ήταν ο εξωκοινοβουλευτικός ακαδημαϊκός Σταθόπουλος, που πήρε μέρος σε συνεδριάσεις, στην Ολομέλεια. Οι υπουργοί Δικαιοσύνης παρίστανται πάντα στις αναθεωρήσεις».

«Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε εκείνο το ΠΑΣΟΚ και το σημερινό; Τότε γενικός εισηγητής ήταν ο Βενιζέλος, τώρα ο Δουδωνής», σημείωσε. Ερωτηθείς για τη φράση του προς τον Παναγιώτη Δουδωνή, «πού καταντήσατε το ΠΑΣΟΚ», διευκρίνισε πως αναφερόταν στην «αντικοινοβουλευτική, ιταμή συμπεριφορά», καθώς και στην «καταψήφιση προτάσεων που είχε καταθέσει το ίδιο το ΠΑΣΟΚ».

Για το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας της ΝΔ με το ΠΑΣΟΚ, ανέφερε: «Ο κ. Ανδρουλάκης, στη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ, είπε πως υπάρχει η απόφαση του Συνεδρίου. Τι να συζητάμε; Χθες, το ντουέτο ήταν ΠΑΣΟΚ-Κωνσταντοπούλου».

Αλλάζοντας θέμα και μιλώντας για την υποψηφιότητά του στην Α’ Θεσσαλονίκης, καθώς και για το αν η παρουσία του στη ΝΔ συνδέεται με τον Κυριάκο Μητσοτάκη: «Είχα δηλώσει δημόσια στα μέσα ενημέρωσης πως δεν θα είμαι υποψήφιος. Η απόφαση άλλαξε, γιατί οι εκλογές του 2027 προσλαμβάνουν κρίσιμο χαρακτήρα», επισημαίνοντας πως από τη μία υπάρχει ένα κόμμα που στοχεύει στη σταθερότητα και από την άλλη μια «πανσπερμία κομμάτων», που κλείνουν τις πόρτες σε συνεργασίες. «Η υποψηφιότητά μου έχει μια συγκεκριμένη στόχευση», σημείωσε.

Τέλος, αναφερόμενος στην αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη, είπε: «Δεν είναι δυνατόν να ασχολούμαστε με καταδικασμένο εγκληματία, του δίνουμε χώρο, η Ελληνική Πολιτεία είναι θωρακισμένη».