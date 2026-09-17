Αναδεικνύοντας ένα πολιτικό κράμα ρεαλισμού, εμπειρίας και τεχνοκρατικής αντίληψης στη διαχείριση των κρίσεων, ο πρωθυπουργός επιχειρεί να καταδείξει ότι η ΝΔ αποτελεί τη μόνη αξιόπιστη δύναμη που μπορεί να αντιμετωπίσει τις έκτακτες καταστάσεις – όπως αυτή που σοβεί στο «χρηματιστήριο» της ενέργειας – αλλά και να συνεχίσει να οδηγεί τη χώρα σε τροχιά ανάπτυξης και προόδου.

«Ο πολίτης πρέπει να έχει απτό όφελος», σημείωσε χθες μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως, λίγη ώρα μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τους υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, μελετώντας τις έκτακτες παρεμβάσεις που δύναται να ληφθούν το επόμενο διάστημα ως ανάχωμα στην «έκρηξη» των τιμών σε βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης.

Άλλωστε, τα αντανακλαστικά και το σχέδιο αποτελούν – όπως τονίζει – για την κυβέρνηση στοιχεία που σχηματοποιούν την ειδοποιό διαφορά που έχει με την αντιπολίτευση και απαντούν στο εκλογικό δίλημμα που έχει θέσει: «ελπίδα ή περιπέτεια».

Ο ίδιος προτάσσει την ανάγκη για ομαλότητα, λέγοντας «όχι» στην αβεβαιότητα, αντιμετωπίζοντας ως πολιτικά «σιαμαία» με μικρές διαφοροποιήσεις το ΠΑΣΟΚ και την ΕΛ.ΑΣ., αντιμετωπίζοντας τους Νίκο Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα ως «δύο όψεις του ίδιου νομίσματος» που προσπαθούν να διαφοροποιηθούν, υιοθετώντας όμως τις «χειρότερες πρακτικές του παρελθόντος». Επιχειρώντας να ανιχνεύσει τι έρχεται, σημειώνει: «Του χρόνου τα πράγματα δεν θα είναι όπως είναι σήμερα. Προσαρμοστικότητα και ταχύτητα. Πρέπει να πάρει κανείς ρίσκα και αποφάσεις. Αν περιμένουμε να πάρουμε αποφάσεις, θα μας ξεπεράσουν οι εξελίξεις κατά πολύ».

Η μετα-ΔΕΘ δημοσκοπική καταγραφή

Στο πλαίσιο αυτό, το κυβερνητικό επιτελείο μελετά τα νέα δημοσκοπικά δεδομένα όπως αυτά καταγράφονται από τις δύο δημοσκοπήσεις – Pulse και Opinion Poll – τις πρώτες μετά τη ΔΕΘ. Αυτές αποτυπώνουν ξεκάθαρη άνοδο της Νέας Δημοκρατίας, η οποία σταθεροποιείται πάνω από το 30% (30,5% στην Pulse και 31% στην Opinion Poll στην εκτίμηση ψήφου).

Η θετική ανταπόκριση των πολιτών στα οικονομικά μέτρα της ΔΕΘ ύψους 2,2 δισ. ευρώ δίνει στην κυβέρνηση ένα σημαντικό πλεονέκτημα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να διατηρεί ισχυρό προβάδισμα 15,1 μονάδων στην παράσταση νίκης και στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία έναντι των πολιτικών του αντιπάλων. Ωστόσο, το 59,6% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η κυβέρνηση «μάλλον όχι» ή «όχι» καταφέρνει να βελτιώσει ουσιαστικά το βιοτικό επίπεδο. Την ίδια στιγμή, το 39% των πολιτών θέτει ως πρώτο κριτήριο ψήφου την άνοδο του βιοτικού επιπέδου, ενώ η ανίχνευση δυνητικής ψήφου για ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά (στο 11,5% αθροιστικά) χτυπά καμπανάκι για τη δεξιά πτέρυγα.

Το κυβερνητικό focus

Με βάση αυτά τα δεδομένα, η κυβερνητική στρατηγική για το επόμενο διάστημα αναμένεται να εστιάσει στην υλοποίηση των δεσμεύσεών της με ταχύτητα, τη θωράκιση των δεξιών ιδεολογικών συνόρων και αυτό γιατί η καταγραφή της δυναμικής για το επικείμενο «κόμμα Σαμαρά» (κυρίως ανάμεσα σε δυσαρεστημένους ψηφοφόρους της ΝΔ του 2023) και η άνοδος της Ελληνικής Λύσης δείχνουν διαρροές προς τα δεξιά. Για αυτό και θα επιμείνει σε μια πατριωτική αλλά και υπεύθυνη ρητορική, διατηρώντας αμετακίνητη και αυστηρή στάση στα εθνικά θέματα και το μεταναστευτικό (όπως η πρόσφατη πρωτοβουλία για το σχέδιο έκτακτης ανάγκης στην ΕΕ), ώστε να μην αφήσει πολιτικό ζωτικό χώρο για εσωκομματική αμφισβήτηση ή ενίσχυση των κομμάτων στα δεξιά της.