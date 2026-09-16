Στον ιστορικό χώρο της Αρχαίας Αγοράς των Αθηνών εγκαινιάστηκε η έκθεση «Ιδρύοντας τη Δημοκρατία στην Ελλάδα και την Αμερική», μια διοργάνωση που επιχειρεί να αναδείξει τη διαδρομή των δημοκρατικών ιδεών από την αρχαία Αθήνα έως τη δημιουργία του αμερικανικού πολιτειακού μοντέλου.

Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν παρουσία της πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, και της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, οι οποίες αναφέρθηκαν στη διαχρονική σύνδεση των δύο χωρών μέσα από τις έννοιες της ελευθερίας, της συμμετοχής των πολιτών και της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η έκθεση «Making Democracy in Greece and America» διοργανώνεται από την Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα σε συνεργασία με την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, υπό την αιγίδα του υπουργείου Πολιτισμού, και εντάσσεται στις εκδηλώσεις για τα 250 χρόνια από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η δημοκρατία ως κοινός ιστορικός δεσμός Ελλάδας και ΗΠΑ

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ υπογράμμισε τη συμβολική σημασία της παρουσίασης στην Αρχαία Αγορά, έναν χώρο που αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τη λειτουργία της αθηναϊκής δημοκρατίας.

Όπως ανέφερε, παρά το γεγονός ότι χωρίζουν περισσότερα από 2.000 χρόνια την αρχαία Αθήνα από το αμερικανικό Σύνταγμα, οι δύο παραδόσεις συνδέονται μέσα από κοινά ερωτήματα σχετικά με την αυτοκυβέρνηση των κοινωνιών, την προστασία της ελευθερίας και τη λειτουργία των θεσμών.

Η Αμερικανίδα πρέσβης σημείωσε ότι οι ιδρυτές των Ηνωμένων Πολιτειών άντλησαν έμπνευση από τον κλασικό κόσμο, δημιουργώντας ωστόσο ένα νέο πολιτειακό μοντέλο με τα δικά του χαρακτηριστικά.

Αναφορά έκανε και στην Ελληνική Επανάσταση του 1821, επισημαίνοντας τις ιστορικές σχέσεις που αναπτύχθηκαν ανάμεσα στους δύο λαούς, με την Ελλάδα να στρέφεται προς την αμερικανική δημοκρατική εμπειρία και Αμερικανούς φιλέλληνες να στηρίζουν τον ελληνικό αγώνα για ανεξαρτησία.

Νέα δράση για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς

Στο πλαίσιο των εγκαινίων ανακοινώθηκε και μια νέα ελληνοαμερικανική πρωτοβουλία με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών.

Μέσω της «Επιχορήγησης για την Εφαρμογή της Συμφωνίας για τα Πολιτιστικά Αγαθά», η Πρεσβεία των ΗΠΑ, σε συνεργασία με το υπουργείο Πολιτισμού και την Ελληνική Εθνική Επιτροπή του ICOM, θα υλοποιήσει το πρόγραμμα «Επιστροφή στο Φως: Μια Σύμπραξη Ηνωμένων Πολιτειών-Ελλάδας για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».

Η δράση περιλαμβάνει έκθεση επαναπατρισμένων αρχαιοτήτων στην Αρχαία Αγορά, εκπαιδευτικό σεμινάριο για την πολιτιστική κληρονομιά και δράσεις ενημέρωσης του κοινού σχετικά με την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων.

Η Λίνα Μενδώνη τόνισε ότι η συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ στον τομέα του πολιτισμού έχει αποκτήσει ιδιαίτερη δυναμική τα τελευταία χρόνια, με κοινό στόχο την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η έκθεση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα

Η έκθεση παρουσιάζει ιστορικά κείμενα, αρχειακό υλικό, εικόνες και οπτικοακουστικές παραγωγές, αναδεικνύοντας την εξέλιξη ιδεών όπως η ελευθερία, η λαϊκή κυριαρχία, η συμμετοχή των πολιτών και η ευθύνη απέναντι στην κοινωνία.

Μετά την Αθήνα, η έκθεση θα μεταφερθεί σε American Spaces σε Θεσσαλονίκη, Βέροια, Ξάνθη, Κέρκυρα, Σπάρτη και Πειραιά, δίνοντας τη δυνατότητα σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και τοπικές κοινωνίες να γνωρίσουν την ιστορική διαδρομή των δημοκρατικών ιδεών.

Η διοργάνωση αποτελεί παράλληλα εκπαιδευτική πλατφόρμα με διαλέξεις και δράσεις που εξετάζουν τη σχέση ανάμεσα στην αρχαία αθηναϊκή δημοκρατία, την αμερικανική πολιτική σκέψη και την ελληνική επαναστατική παράδοση.