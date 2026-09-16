Τη στρατηγική σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Ο κ. Μαρινάκης, με ανάρτησή του μετά τη συνάντηση, έκανε λόγο για μια «εξαιρετικά παραγωγική και ουσιαστική συζήτηση», υπογραμμίζοντας ότι οι σχέσεις των δύο χωρών συνεχίζουν να εξελίσσονται μέσα από συνεργασίες σε κρίσιμους τομείς.

«Η στρατηγική σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκεται στο καλύτερο σημείο της και εξελίσσεται διαρκώς μέσα από συνεργασίες ουσίας και καίριας σημασίας σε ένα ευρύ φάσμα τομέων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ακόμη ότι, σε μια περίοδο διεθνών προκλήσεων, η Ελλάδα ενισχύει τον ρόλο της και επενδύει στις συμμαχίες της.

«Οι δεσμοί των δύο χωρών είναι στέρεοι και διαρκώς εμβαθύνονται. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για την περαιτέρω ανάπτυξή τους, προς όφελος των λαών μας και της ευρύτερης περιοχής», ανέφερε.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία Αθήνα και Ουάσινγκτον διατηρούν στενή συνεργασία σε ζητήματα διπλωματίας, ασφάλειας, ενέργειας και οικονομίας.