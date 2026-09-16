Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί στις αρχές Οκτωβρίου ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας – Ηνωμένων Πολιτειών.

Η επίσκεψη του Αμερικανού αξιωματούχου προγραμματίζεται για το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, χωρίς ωστόσο η ημερομηνία να έχει οριστικοποιηθεί.

Κατά την παραμονή του στην ελληνική πρωτεύουσα, ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να έχει συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, ενώ στο πρόγραμμα εξετάζεται και επαφή με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Οι βασικές θεματικές των επαφών

Στις συζητήσεις αναμένεται να βρεθούν ζητήματα που αφορούν τη συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ σε θέματα ασφάλειας και αντιμετώπισης διασυνοριακών προκλήσεων.

Μεταξύ των θεμάτων που αναμένεται να συζητηθούν είναι η διαχείριση της παράτυπης μετανάστευσης, η προστασία των συνόρων, η καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, αλλά και η ενίσχυση των ελέγχων στα αεροδρόμια.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο του θεσμοθετημένου διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών, ο οποίος καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων διμερούς συνεργασίας.