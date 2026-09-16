Την πρώτη αποτίμηση των πολιτών για τις εξαγγελίες και τα μέτρα που παρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Pulse για τον ΣΚΑΪ, με την εικόνα να δείχνει περισσότερη δυσπιστία παρά θετική αποδοχή απέναντι στις προτάσεις των πολιτικών αρχηγών.

Οι εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη συγκεντρώνουν το υψηλότερο ποσοστό θετικών κρίσεων, με 32%, ενώ οι προτάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα αξιολογούνται θετικά από το 25% των ερωτηθέντων για τον καθένα.

Ωστόσο, όταν η ερώτηση αφορά το ποιος μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της καθημερινότητας, την ακρίβεια, η συχνότερη απάντηση είναι «κανένας».

Συγκεκριμένα, το 31% θεωρεί ότι κανένα από τα μέτρα που παρουσιάστηκαν στη Θεσσαλονίκη δεν αντιμετωπίζει καλύτερα την ακρίβεια και τις συνέπειές της.

Αρνητική η συνολική αξιολόγηση των παρουσιών στη ΔΕΘ

Για την παρουσία και τις προτάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, θετικά τοποθετείται το 32% των πολιτών, με 16% να απαντά «σίγουρα θετικά» και 16% «μάλλον θετικά».

Αντίστοιχη είναι η συνολική εικόνα για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη. Το 25% αξιολογεί θετικά την παρουσία και τις προτάσεις του, ενώ το 54% αρνητικά. Ειδικότερα, 6% απαντά «σίγουρα θετικά» και 19% «μάλλον θετικά», έναντι 29% «μάλλον αρνητικά» και 25% «σίγουρα αρνητικά». Το 21% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Για τον Αλέξη Τσίπρα, οι θετικές κρίσεις διαμορφώνονται επίσης στο 25%, ενώ οι αρνητικές φτάνουν στο 57%. Το 11% απαντά «σίγουρα θετικά» και το 14% «μάλλον θετικά», ενώ 19% αξιολογεί την παρουσία του «μάλλον αρνητικά» και 38% «σίγουρα αρνητικά». Το 18% δεν εκφράζει άποψη.

Πώς αξιολογούνται τα μέτρα ως προς την εφαρμοσιμότητά τους

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο σαφής όταν οι πολίτες καλούνται να αξιολογήσουν όχι τη συνολική παρουσία των πολιτικών αρχηγών, αλλά το κατά πόσο τα μέτρα που ανακοίνωσαν είναι ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα.

Το 30% θεωρεί τις προτάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη «αρκετά, πολύ έως απόλυτα» ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες.

Το αντίστοιχο ποσοστό για τον Αλέξη Τσίπρα ανέρχεται στο 17%, ενώ για τον Νίκο Ανδρουλάκη στο 16%.

Στην άλλη πλευρά, το 40% θεωρεί τις προτάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη «λίγο, ελάχιστα έως καθόλου» ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες. Το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 44% για τον Νίκο Ανδρουλάκη και σε 55% για τον Αλέξη Τσίπρα.

Ακρίβεια: Πρώτη απάντηση ο «κανένας»

Στο ζήτημα της ακρίβειας, η απάντηση «κανένας» συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό. Το 31% απαντά ότι κανενός τα μέτρα δεν αντιμετωπίζουν καλύτερα το πρόβλημα και τις συνέπειές του.

Τα μέτρα του Κυριάκου Μητσοτάκη επιλέγει το 25%, του Αλέξη Τσίπρα το 19% και του Νίκου Ανδρουλάκη το 11%. Το 14% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Στο 26,5% η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου με όλες τις απαντήσεις, η Νέα Δημοκρατία παραμένει στην πρώτη θέση με 26,5%, έναντι 26% στην προηγούμενη μέτρηση της Pulse.

Η ΕΛ.Α.Σ. καταγράφεται στο 15%, ενώ το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει στο 10,5%, από 10%.

Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 7,5%, το ΚΚΕ με 6%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5% και η ΕΛΠΙΔΑ επίσης με 5%.

Η Φωνή Λογικής βρίσκεται στο 3%, το ΜέΡΑ25 στο 2,5% και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2%.

Η επιλογή «άλλο κόμμα» συγκεντρώνει 4,5%, η αποχή/λευκό/άκυρο 1,5%, ενώ οι αναποφάσιστοι και όσοι δεν απαντούν ανέρχονται συνολικά στο 11%.

Στην υποθετική κατανομή των αναποφάσιστων, η ΝΔ φτάνει στο 30,5%, η ΕΛ.Α.Σ. στο 17%, το ΠΑΣΟΚ στο 12%, η Ελληνική Λύση στο 8,5% και το ΚΚΕ στο 7%. Πλεύση Ελευθερίας και ΕΛΠΙΔΑ καταγράφονται στο 5,5%, η Φωνή Λογικής στο 3,5%, το ΜέΡΑ25 στο 3% και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2,5%.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός

Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 30% και ο Αλέξης Τσίπρας 17%.

Η επιλογή «κανένας/άλλος» βρίσκεται στο 13%, ενώ ακολουθούν ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 7% και η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 5%.

Η Μαρία Καρυστιανού συγκεντρώνει 4% και ο Δημήτρης Κουτσούμπας 3%. Από 2% καταγράφουν η Αφροδίτη Λατινοπούλου και ο Γιάνης Βαρουφάκης, ενώ από 1% Ρένα Δούρου, Δημήτρης Νατσιός, Στέφανος Κασσελάκης και Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Το υποθετικό σενάριο κόμματος Σαμαρά

Η δημοσκόπηση καταγράφει και τις απαντήσεις των πολιτών σε ένα υποθετικό σενάριο δημιουργίας νέου κόμματος με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά.

Μεταξύ όσων ψήφισαν Νέα Δημοκρατία το 2023 αλλά σήμερα δεν δηλώνουν ότι θα την επέλεγαν, το 15% απαντά ότι «σίγουρα» θα ψήφιζε ένα τέτοιο κόμμα και το 17% ότι «μάλλον» θα το ψήφιζε.

Στους πολίτες που εξακολουθούν να δηλώνουν πρόθεση ψήφου στη ΝΔ, τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 2% και 6%.

Τα ελληνοτουρκικά εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχία

Σταθερά υψηλή παραμένει η ανησυχία για τις σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας. Το 54% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι ανησυχεί «αρκετά έως πολύ» για τα ελληνοτουρκικά. Το ποσοστό ήταν 56% τον Ιούλιο, 55% τον Μάιο και 53% τον Μάρτιο.

Το 21% δηλώνει ότι ανησυχεί «μέτρια», ενώ το 17% «λίγο, ελάχιστα έως καθόλου».