Η Ελλάδα διαμορφώνει την εξωτερική της πολιτική «κυρίαρχα και ανεξάρτητα» και δεν ετεροκαθορίζεται, διαμηνύει το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, απαντώντας στις πρόσφατες δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν για τη στρατιωτική παρουσία στα νησιά του Αιγαίου.

Η Αθήνα απορρίπτει παράλληλα τους ισχυρισμούς περί δήθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με σκοπό την αποσταθεροποίηση της περιοχής, τονίζοντας ότι «ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα».

Στην τοποθέτησή του, το ελληνικό ΥΠΕΞ υπογραμμίζει ότι η χώρα «έχει αποδείξει εμπράκτως ότι εργάζεται με συνέπεια για την περιφερειακή και διεθνή ειρήνη και σταθερότητα» και ξεκαθαρίζει ότι «δεν αποτελεί απειλή για κανέναν».

Η απάντηση για την άμυνα των ελληνικών νησιών

Σε ό,τι αφορά τη στρατιωτική παρουσία στα νησιά του Αιγαίου, η Αθήνα επισημαίνει ότι, όπως κάθε κράτος, διασφαλίζει την άμυνα και την ασφάλεια του συνόλου της επικράτειάς της.

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίζει τις επαναλαμβανόμενες τουρκικές αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης ελληνικών νησιών ως θέσεις που «στερούνται νομικού ερείσματος στο Διεθνές Δίκαιο» και σημειώνει ότι έχουν «κατ’ επανάληψη απορριφθεί κατηγορηματικά στο σύνολό τους».

Παράλληλα, η Αθήνα αναφέρει ότι το καθεστώς των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου καθορίζεται από τις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες.

«Η Ελλάδα, ως κυρίαρχο κράτος, δικαιούται πλήρως να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι θα είναι σε θέση να ασκήσει το αναφαίρετο δικαίωμά της σε νόμιμη άμυνα», σημειώνει χαρακτηριστικά το ΥΠΕΞ.

Αναφορά στο τουρκικό casus belli

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην τουρκική απειλή πολέμου, με την Αθήνα να επισημαίνει ότι ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως «απειλής» είναι «αστήρικτος».

Το ελληνικό ΥΠΕΞ συνδέει το ζήτημα με τη διατήρηση σε ισχύ από την Τουρκία του casus belli, σε περίπτωση άσκησης από την Ελλάδα νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος.

Όπως αναφέρει, πρόκειται για απειλή που διατηρείται «κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου».

«Προσήλωση στις σχέσεις καλής γειτονίας και στον διάλογο»

Παρά τις διαφορετικές θέσεις που καταγράφονται στα ζητήματα ασφάλειας και δικαιωμάτων στο Αιγαίο, η Αθήνα επαναλαμβάνει ότι παραμένει προσηλωμένη στις σχέσεις καλής γειτονίας και στον διάλογο.

Το ΥΠΕΞ σημειώνει, ωστόσο, ότι ο διάλογος προϋποθέτει «πλήρη σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο» καθώς και αποχή από απειλές και αβάσιμες διεκδικήσεις.

Η τοποθέτηση της Αθήνας έρχεται μετά τις δηλώσεις του Χακάν Φιντάν, ο οποίος είχε αναφερθεί στη στρατιωτική παρουσία στα ελληνικά νησιά του Αιγαίου, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί ζήτημα «μεγάλης ευαισθησίας» για την Τουρκία και ότι συνιστά απειλή για τη χώρα του.