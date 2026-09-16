Την εικόνα που διαμορφώνεται στο πολιτικό σκηνικό μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24, η οποία παρουσιάστηκε την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου.

Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στο 31%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) του Αλέξη Τσίπρα στο 15,9% και το ΠΑΣΟΚ στο 12,1%.

Η διαφορά μεταξύ ΝΔ και ΕΛ.Α.Σ. διαμορφώνεται στις 15,1 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ.

Στην ίδια έρευνα καταγράφονται επίσης οι απόψεις των πολιτών για τα προγράμματα που παρουσίασαν στη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Αλέξης Τσίπρας και ο Νίκος Ανδρουλάκης, καθώς και τα ζητήματα που θεωρούν σημαντικότερα στην παρούσα συγκυρία.

Η εκτίμηση ψήφου

Αναλυτικά, στην εκτίμηση ψήφου τα κόμματα καταγράφουν:

Νέα Δημοκρατία: 31%

ΕΛ.Α.Σ.: 15,9%

ΠΑΣΟΚ: 12,1%

Ελληνική Λύση: 7,3%

ΚΚΕ: 6,8%

Πλεύση Ελευθερίας: 5,4%

Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 4,8%

Φωνή Λογικής: 3,3%

ΜέΡΑ25: 2,5%

ΣΥΡΙΖΑ: 1,8%

Σπαρτιάτες: 1,3%

Δημοκράτες: 1,3%

Νίκη: 1,1%

Νέα Αριστερά: 0,5%

Άλλο κόμμα: 4,8%.

Σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση, η ΝΔ κινείται από το 30,5% στο 31%, ενώ η ΕΛ.Α.Σ. από το 15,5% στο 15,9%. Το ΠΑΣΟΚ καταγράφει άνοδο από το 10,5% στο 12,1%.

Αντίθετα, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία καταγράφει σημαντική μεταβολή, καθώς από 12,6% τον Ιούνιο βρίσκεται πλέον στο 4,8%.

Πρόθεση ψήφου: 16,9% οι αναποφάσιστοι

Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,7%, η ΕΛ.Α.Σ. 13,2% και το ΠΑΣΟΚ 10,1%.

Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 6,1%, το ΚΚΕ με 5,7%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 4% και η Φωνή Λογικής με 2,7%.

Το ΜέΡΑ25 καταγράφει 2,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,5%, οι Σπαρτιάτες και οι Δημοκράτες από 1,1%, η Νίκη 0,9% και η Νέα Αριστερά 0,4%. Το 4% επιλέγει «άλλο κόμμα», ενώ οι αναποφάσιστοι ανέρχονται σε 16,9%.

Παράσταση νίκης: 56,1% για τη ΝΔ

Στην παράσταση νίκης, δηλαδή στο ερώτημα για το ποιο κόμμα θεωρούν οι ερωτώμενοι ότι θα επικρατούσε σε περίπτωση εκλογών, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 56,1%.

Η ΕΛ.Α.Σ. καταγράφει 9,5% και το ΠΑΣΟΚ 5%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 2,8%, η Πλεύση Ελευθερίας με 1,7% και το ΚΚΕ με 0,7%.

Το 15,7% απαντά «δεν γνωρίζω/δεν απαντώ», ενώ το 3,8% επιλέγει άλλο κόμμα.

Ποιον εμπιστεύονται περισσότερο για την οικονομία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ερώτημα σχετικά με το ποιον εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες για την υλοποίηση των προγραμματικών δηλώσεων στην οικονομία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 31,5%, ο Αλέξης Τσίπρας 15% και ο Νίκος Ανδρουλάκης 10%.

Ωστόσο, η μεγαλύτερη επιμέρους απάντηση είναι «κανένας», με ποσοστό 35,1%. Το 4,7% επιλέγει «άλλον», ενώ το 3,6% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Ακρίβεια και πληθωρισμός στην κορυφή των προβλημάτων

Η ακρίβεια και ο πληθωρισμός παραμένουν το ζήτημα που συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό αναφορών από τους πολίτες, με 62,4%.

Ακολουθούν η οικονομία και η ανάπτυξη με 29,5%, ενώ το κόστος ενέργειας, καυσίμων, φυσικού αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος συγκεντρώνει 19,4%.

Τα εθνικά θέματα και τα ελληνοτουρκικά βρίσκονται στο 12,8%, όσο και η κατάσταση στο ΕΣΥ. Η διαφθορά καταγράφει 12,4%, η απονομή της Δικαιοσύνης και το κράτος δικαίου 12,2%, ενώ η στεγαστική κρίση βρίσκεται στο 11%.

Η νέα μέτρηση αποτυπώνει έτσι την εκλογική εικόνα που καταγράφεται μετά τη ΔΕΘ, αλλά και τις απαντήσεις των πολιτών για την οικονομία, τα προγράμματα των πολιτικών αρχηγών και τα προβλήματα που θεωρούν σημαντικότερα στην καθημερινότητά τους.