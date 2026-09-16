Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την προωθούμενη Συνταγματική Αναθεώρηση άσκησε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, κατά τη σημερινή του ομιλία στη Βουλή.

Ο κ. Κουτσούμπας υποστήριξε ότι οι αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση «συμπληρώνουν, ενισχύουν και προετοιμάζουν τα επόμενα βήματα της συνολικότερης αντιλαϊκής επίθεσης», ενώ έκανε λόγο για «ουσιαστική συμφωνία» της κυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ και άλλα κόμματα στους βασικούς άξονες της πολιτικής αυτής, παρά τις μεταξύ τους αντιπαραθέσεις.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε την προτεινόμενη αναθεώρηση του άρθρου 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.

«Εδώ έχουμε την κυβέρνηση της ΝΔ που έχει ήδη παρακάμψει το Σύνταγμα και τώρα έρχεται να το αλλάξει εκ των υστέρων», είπε, προσθέτοντας ότι το ΠΑΣΟΚ «ετοιμάζεται να υπερψηφίσει τη διάταξη στην επόμενη Βουλή», ενώ άσκησε κριτική και στη στάση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα απέναντι στην ιδιωτική εκπαίδευση.

Κουτσούμπας: «Συνταγματοποιείτε τον κόφτη στις λαϊκές ανάγκες»

Σχολιάζοντας τις τοποθετήσεις της κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων στη ΔΕΘ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας υποστήριξε ότι η λεγόμενη «κοστολογημένη αντιπολίτευση» αποτελεί, όπως είπε, «προκαταβολική εφαρμογή του κόφτη στις λαϊκές ανάγκες που έρχεστε τώρα να συνταγματοποιήσετε».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις αμυντικές δαπάνες και στους εξοπλισμούς, λέγοντας ότι σε αυτά τα ζητήματα δεν τίθεται κανένα «αν».

Έκανε ειδική αναφορά στην «Ασπίδα του Αχιλλέα», υποστηρίζοντας ότι συνδέεται με τη στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ και ότι η συγκεκριμένη πολιτική, κατά την άποψή του, εμπλέκει τον ελληνικό λαό σε μεγαλύτερους κινδύνους στο πλαίσιο των περιφερειακών ανταγωνισμών.

Αναφέρθηκε επίσης στις φοροαπαλλαγές των εφοπλιστών και στις φοροαπαλλαγές των «στρατηγικών επενδυτών», υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μέτρα στήριξης του μεγάλου κεφαλαίου.

«Ε, αυτούς τους κόφτες της κοστολόγησης έρχεστε τώρα να τους γράψετε και στο Σύνταγμα», είπε, υποστηρίζοντας ότι η δημοσιονομική πολιτική καθορίζεται από τις ανάγκες της κερδοφορίας, την πολεμική εμπλοκή και τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ.

Κριτική στις αλλαγές για τη Δικαιοσύνη και τα κόμματα

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ αναφέρθηκε και σε άλλες διατάξεις της προωθούμενης Συνταγματικής Αναθεώρησης, εστιάζοντας στις αλλαγές που αφορούν τη Δικαιοσύνη.

Μίλησε για «παραπέρα προσαρμογή της αστικής δικαιοσύνης σε αυτούς τους στόχους», μέσω της θέσπισης ενός «οιωνεί συνταγματικού δικαστηρίου», το οποίο, όπως υποστήριξε, θα επικυρώνει τη συνταγματικότητα των νόμων.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στη διατήρηση του ρόλου της κυβερνητικής πλειοψηφίας στον διορισμό της ηγεσίας της Δικαιοσύνης και στη διερεύνηση ποινικών ευθυνών υπουργών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις αλλαγές που προωθούνται στο άρθρο 29 για τη λειτουργία των πολιτικών κομμάτων, κάνοντας λόγο για «αποκαλυπτική αφωνία» των άλλων κομμάτων.

Η αναφορά στην Ακροδεξιά και η «λογική των δύο άκρων»

Στη συνέχεια, ο Δημήτρης Κουτσούμπας αναφέρθηκε στην άνοδο της Ακροδεξιάς και στα μέτρα που, όπως είπε, επικαλείται η κυβέρνηση για την αντιμετώπισή της.

«Επικαλείστε την άνοδο της ακροδεξιάς για να πάρετε μέτρα, τα οποία όμως κινούνται στην απαράδεκτη και ανιστόρητη λογική των δύο άκρων που αποτελεί και γραμμή της ΕΕ», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι αυτή η λογική «ξεπλένει και θρέφει ακροδεξιές φασιστικές δυνάμεις».

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε στην αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη και στις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες δυνάμεις αξιοποιούνται ως «μπαμπούλας» απέναντι στον λαό και ως εργαλείο για την επιβολή κατασταλτικών μέτρων.

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ υποστήριξε ακόμη ότι, σε συνθήκες πολεμικής προετοιμασίας, οι δυνάμεις που καλλιεργούν τον ρατσισμό και τον εθνικισμό μπορούν να λειτουργούν προς όφελος της κυρίαρχης πολιτικής, αποπροσανατολίζοντας από τις ευθύνες που, κατά την άποψή του, έχουν οι πολιτικές του κεφαλαίου και του πολέμου.

«Η Αναθεώρηση γίνεται με το βλέμμα στο μέλλον»

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Δημήτρης Κουτσούμπας υποστήριξε ότι η Συνταγματική Αναθεώρηση πραγματοποιείται «με τα μάτια στραμμένα στο μέλλον» και στις οικονομικές και γεωπολιτικές εξελίξεις που, όπως είπε, αναμένεται να προκαλέσουν νέες πιέσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος της κυβέρνησης και των κομμάτων που τη στηρίζουν είναι «η διασφάλιση της σταθερότητας της εξουσίας» σε μια περίοδο κατά την οποία κλιμακώνονται οι πολεμικές συγκρούσεις και είναι ορατά τα σημάδια μιας νέας διεθνούς οικονομικής κρίσης.

Παράλληλα, σημείωσε ότι απορρίφθηκαν οι προτάσεις που κατέθεσε το ΚΚΕ στο πλαίσιο της συζήτησης για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

«Σε συνθήκες σαν αυτές που βιώνει η ανθρωπότητα και η Ελλάδα, ο ελληνικός λαός σήμερα, η δυσαρέσκεια των λαών, ανάμεσά τους σε αυτούς και ο ελληνικός, θα δυναμώνει συνεχώς», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι οι θυσίες που ζητούνται από την κοινωνία «δεν πρόκειται να έχουν τελειωμό».

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας ολοκλήρωσε την ομιλία του καλώντας τον ελληνικό λαό να χαράξει «τη δική του γραμμή», με βάση τις ανάγκες του και «αρνούμενος κάθε νέα θυσία για ξένα συμφέροντα».

Παράλληλα, κάλεσε σε ενίσχυση του ΚΚΕ και των αγώνων του, ώστε, όπως είπε, να ανοίξει «ο δρόμος της ανατροπής» και να έρθει η στιγμή που ο λαός «θα γράψει το δικό του Σύνταγμα».