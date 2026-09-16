Στη Λάρισα βρίσκεται ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, στο πλαίσιο διήμερης περιοδείας που πραγματοποιεί στη Θεσσαλία. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο δημαρχείο της πόλης, ο Υπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στα σημαντικά έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη στις τοπικές δομές υγείας. Παράλληλα, τόνισε την προσήλωση της κυβέρνησης στη διαρκή αναβάθμιση και ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.



«Έχουμε αυτή την τριετία κάνει μια σειρά πολλών έργων και στο Πανεπιστημιακό και στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας και, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, αναβαθμίζουμε διαρκώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας», δήλωσε.



Ο υπουργός σημείωσε ότι θα επιστρέψει το επόμενο διάστημα στη Λάρισα για νέα έργα, επισημαίνοντας: «Θα ξαναείμαι σε λίγες μέρες εδώ για καινούρια εγκαίνια και έτσι θα πηγαίνουμε, διότι έχουμε συνεχώς έργα που προχωράνε και, όσο παραδίδονται, θα τα παρουσιάζουμε».



Παράλληλα, έκανε αναφορά σε εκκρεμότητες που αφορούν τις υγειονομικές δομές της περιοχής. «Θα ενημερωθώ για κάποια επιπλέον θέματα και θα δούμε τι θα κάνουμε και με τα εκκρεμή ζητήματα που έχουμε, όπως είναι η ένταξη του νέου ακτινολογικού μηχανήματος, για να το έχουμε στην ώρα του πριν λήξει το τρέχον», ανέφερε.

Στο Δημαρχείο της Λάρισας ο υπουργός Υγείας συναντήθηκε με τον δήμαρχο Λαρισαίων Θανάση Μαμάκο. Η επίσκεψη είχε προγραμματιστεί ανάμεσα στα εγκαίνια του ανακαινισμένου Κέντρου Υγείας Γόννων και την παρουσία του υπουργού στα δύο νοσοκομεία της Λάρισας.



Ο κ. Γεωργιάδης ευχαρίστησε τον δήμαρχο για την υποδοχή και στάθηκε στη συνεργασία που, όπως είπε, έχει αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα με τον Δήμο Λαρισαίων γύρω από τα ζητήματα υγείας.



«Η αλήθεια είναι ότι όλο αυτό το διάστημα έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία μαζί για τα θέματα παροχής υπηρεσιών υγείας στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας», ανέφερε, σύμφωνα με το Onlarissa.gr



Η σημερινή περιοδεία του υπουργού Υγείας στον νομό Λάρισας περιλαμβάνει διαδοχικές επισκέψεις και εγκαίνια σε δομές υγείας, ενώ μετά τη συνάντησή του στο δημαρχείο Λάρισας, το πρόγραμμα προβλέπει τα εγκαίνια του νέου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.



Στη συνέχεια ο κ. Γεωργιάδης θα μεταβεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου θα εγκαινιαστούν η ανακαινισμένη Παιδιατρική Κλινική και η Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών. Η σημερινή περιοδεία ολοκληρώνεται στο ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας Τυρνάβου.



Η διήμερη περιοδεία του υπουργού στη Θεσσαλία συνεχίζεται αύριο, Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, με επισκέψεις στα Τρίκαλα και τον Βόλο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.