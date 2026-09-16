Σήμερα είδαμε το διπλό πρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας», δήλωσε η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου, σχολιάζοντας τη σημερινή συζήτηση στη Βουλή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

«Ο Βορίδης κόβει και ο Μητσοτάκης θέλει να ράψει το Σύνταγμα στα μέτρα της Δεξιάς», ανέφερε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για «ευτελισμό» μιας «κορυφαίας κοινοβουλευτικής διαδικασίας» και μετατροπή της σε «προεκλογική αντιπαράθεση».

Η Ρένα Δούρου υποστήριξε ότι ο πρωθυπουργός έθεσε «εκβιαστικά ψευτοδιλήμματα ενόψει των εκλογών», ενώ παράλληλα, όπως ανέφερε, κατηγόρησε την αντιπολίτευση επειδή δεν συναινεί στη «συνταγματοποίηση όλων των νεοφιλελεύθερων δογμάτων».

«Είδαμε έναν πρωθυπουργό απομονωμένο να εργαλειοποιεί μία κορυφαία διαδικασία για να εξυπηρετήσει τα μικροκομματικά συμφέροντα της Νέας Δημοκρατίας», σημείωσε η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τονίζοντας πως «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, η Αριστερά, δεν δίνει λευκή επιταγή».

«Υπερασπιζόμαστε το Σύνταγμα γιατί υπερασπιζόμαστε τη Δημοκρατία»

Αναφερόμενη στη στάση του κόμματός της απέναντι στη Συνταγματική Αναθεώρηση, η Ρένα Δούρου υπογράμμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ «υπερασπίζεται το Σύνταγμα» και τη Δημοκρατία.

«Υπερασπιζόμαστε το Σύνταγμα απέναντι σε όσους θέλουν να ευτελίσουν τη συζήτηση για την Αναθεώρηση», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα επιδιώξει στην επόμενη Βουλή ένα διαφορετικό πλαίσιο συνταγματικών αλλαγών.

Όπως είπε, στόχος είναι ένα «Σύνταγμα-ανάχωμα στην εμπορευματοποίηση των δημόσιων αγαθών», το οποίο θα προστατεύει τα δημόσια αγαθά και θα διασφαλίζει ότι «καμία κυβέρνηση, κανένας πρωθυπουργός και κανένας υπουργός δεν βρίσκονται υπεράνω του νόμου».