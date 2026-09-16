«Δειλό» χαρακτήρισε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, όπου πραγματοποιήθηκε η δεύτερη ψηφοφορία για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου σχολίασε την αποχώρηση του πρωθυπουργού από την αίθουσα μετά τις παρεμβάσεις τόσο του ίδιου όσο και του προέδρου της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Αναφερόμενη στα «διλήμματα» που έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστήριξε ότι σε κάθε πρόβλημα που ο πρωθυπουργός παρουσίασε ως «δήθεν άλυτο», «η Πλεύση έχει τη λύση».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ακόμη ότι «δεν έχουμε “δημοκρατική κυβέρνηση” ούτε “δημοκρατικές συνθήκες”», κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι έχει ορίσει πρόεδρο της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος «έναν χουντικό».

Όπως ανέφερε, ο Μάκης Βορίδης, ο οποίος, σύμφωνα με την ίδια, «πήγε στις φυλακές να πάρει το χρίσμα από τον Παπαδόπουλο», δήλωσε σήμερα ότι «θέλουμε ένα καλύτερο πολίτευμα και ένα καλύτερο Σύνταγμα».

«Ποιο είναι το καλύτερο πολίτευμα; Αυτό που έχει εγκαθιδρύσει ο κ. Μητσοτάκης. Μια διακυβέρνηση εκτροπής και επιβολής στην οποία επικυριαρχούν και διαφεντεύουν τα φασιστοειδή. Ο Βορίδης, ο Γεωργιάδης, ο Πλεύρης», τόνισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν σέβεται τα «ιερά άρθρα του Συντάγματος» και ότι «εκθέτει ανεπανόρθωτα σε αδήριτο κίνδυνο τις ζωές όλων».

Η κριτική για την ψηφοφορία

Σχολιάζοντας τη σημερινή ψηφοφορία, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας στάθηκε στη φράση «λίγο ενισχυμένη» που χρησιμοποίησε ο πρωθυπουργός, υποστηρίζοντας ότι αυτή αναφέρεται στις ψήφους των «ορφανών της Χρυσής Αυγής», οι οποίοι, όπως είπε, στηρίζουν σταθερά τα νομοσχέδια της κυβέρνησης.

«Είστε μια απομονωμένη κυβέρνηση που δεν μπορεί να πείσει κανένα και καμία να συμφωνήσει», δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, χαρακτηρίζοντας παράλληλα «κωμική» την εικόνα του πρωθυπουργού να απευθύνεται στο ΠΑΣΟΚ για συναίνεση.

Οι προτάσεις της Πλεύσης Ελευθερίας

Αναφερόμενη στις θέσεις της Πλεύσης Ελευθερίας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για προτάσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία διαδικασίας ελέγχου όλων των δαπανών του Δημοσίου.

Όπως υποστήριξε, η διαδικασία αυτή θα μπορούσε να βάλει τέλος στα πρωτογενή πλεονάσματα, τα μυστικά κονδύλια και τις απευθείας αναθέσεις, ενώ αναφέρθηκε και στο επίδομα μητρότητας.

Τέλος, προανήγγειλε ότι από τις 5 Οκτωβρίου η Πλεύση Ελευθερίας θα ξεκινήσει την κατάθεση δεκάδων νομοσχεδίων, μεταξύ των οποίων για το επίδομα μητρότητας και την προστασία της πρώτης κατοικίας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις 20 προτάσεις του κόμματός της, οι οποίες, όπως είπε, δεν αφορούν την αναθεώρηση του Συντάγματος αλλά τη σύγκληση συντακτικής συνέλευσης, με παράλληλη ενίσχυση όλων των διαδικασιών άμεσης δημοκρατίας.