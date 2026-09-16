Στην κριτική του Κυριάκου Μητσοτάκη προς το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής και στο δίλημμα «Ελπίδα ή Περιπέτεια» που έθεσε ο πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής, απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Διαδεχόμενος τον πρωθυπουργό στο βήμα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση επενδύει στον φόβο, αντί στην ελπίδα.

«Επενδύετε στον φόβο κι όχι στην ελπίδα. Θέλετε να τρομοκρατήσετε την κοινωνία να νιώσει φόβο, αλλά δεν θα σας περάσει. Η κοινωνία θα σας καταψηφίσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ακόμη ότι τόσο ο πρωθυπουργός όσο και ο Μάκης Βορίδης, ο οποίος είχε προηγηθεί στο βήμα της Βουλής, επιχείρησαν, όπως είπε, να διαμορφώσουν εντυπώσεις.

Αναφερόμενος στην οικονομία, υποστήριξε ότι για τη Νέα Δημοκρατία «ελπίδα είναι να καθηλωθεί το εισόδημα των Ελλήνων πολιτών», ενώ από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, όπως ανέφερε, έχει παρουσιαστεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την ανάπτυξη της οικονομίας και της χώρας.

Η αναφορά στο «Μητσοτάκης ή Ερντογάν»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε επίσης σε πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, υποστηρίζοντας ότι το πολιτικό δίλημμα που προβάλλεται από την κυβέρνηση έχει μετατοπιστεί από το «Μητσοτάκης ή Χάος» στο «Μητσοτάκης ή Ερντογάν».

Η σχετική αναφορά έχει βρεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης τις τελευταίες ημέρες, με τον κ. Ανδρουλάκη να συνδέει τη διατύπωση με τις τοποθετήσεις του υπουργού Δικαιοσύνης.

Ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ακόμη ότι, αντί ο κ. Φλωρίδης να κληθεί να ανακαλέσει για τις συγκεκριμένες δηλώσεις, ο πρωθυπουργός επέλεξε να στραφεί κατά του ΠΑΣΟΚ.

Η αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ εντάσσεται στο ευρύτερο πολιτικό σκηνικό ενόψει της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης, με τις δύο πλευρές να παρουσιάζουν διαφορετικές θέσεις για την οικονομία, την πορεία της χώρας και το πολιτικό διακύβευμα των επόμενων εκλογών.