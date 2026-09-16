Επέστρεψε σήμερα, Τετάρτη 16/9, στα υπουργικά έδρανα ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, πέντε μήνες μετά τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του.

Ο κ. Μυλωνάκης συνόδευσε τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, από το Μέγαρο Μαξίμου στη Βουλή, όπου διεξάγεται η συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Ο πρωθυπουργός, όταν ανέβηκε στο βήμα για την ομιλία του, καλωσόρισε τον Γιώργο Μυλωνάκη, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Σιδερένιος. Χαιρόμαστε που σε έχουμε ξανά κοντά μας».

Λίγο νωρίτερα, ο βουλευτής και πρώην υπουργός Μάκης Βορίδης, αφού καλωσόρισε κι αυτός από το βήμα της Ολομέλειας τον Γιώργο Μυλωνάκη, ανέφερε: «Εύχομαι να σκληρύνουμε όλοι απέναντι στην τοξικότητα που πολλές φορές, δυστυχώς, καλλιεργείται και εντός της Βουλής».

Δείτε φωτογραφίες από την επιστροφή του Γιώργου Μυλωνάκη στα υπουργικά έδρανα: