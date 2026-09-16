Το Paris-Saclay, ένα κορυφαίο ευρωπαϊκό οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας επισκέφθηκε, ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς ενόψει του σχεδιασμού για την ανάπτυξη ανάλογου Κέντρου – Πάρκου στην Αθήνα, κατά την επίσκεψή του στο Παρίσι για να εγκαινιάσει το περίπτερο της Περιφέρειας Αττικής στη μεγάλη διεθνή τουριστική έκθεση «IFTM Top Resa 2026».

Η Μητροπολιτική Αττική δίνει για μία ακόμη χρονιά δυναμικό «παρών» στη σημαντικότερη επαγγελματική συνάντηση του τουριστικού κλάδου στη Γαλλία, που συγκεντρώνει περισσότερους από 32.000 επαγγελματίες και 1.650 εκθέτες από όλο τον κόσμο, ως συνεκθέτης στο εθνικό περίπτερο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ).

Η IFTM Top Resa καλύπτει όλο το φάσμα της ταξιδιωτικής αγοράς, από τον εισερχόμενο και εξερχόμενο τουρισμό έως τα ταξίδια αναψυχής, τα επαγγελματικά ταξίδια και τον κλάδο MICE (συναντήσεις, ταξίδια κινήτρων, συνέδρια και εκθέσεις). Το φετινό θέμα της είναι «Η αξία του ταξιδιού -Να ανακαλύψουμε μαζί τι δημιουργεί αντίκτυπο».

Ο κ. Χαρδαλιάς περιηγήθηκε στους χώρους της διοργάνωσης και πραγματοποίησε σειρά επαφών με εκπροσώπους της διεθνούς τουριστικής αγοράς, tour operators και επαγγελματίες του κλάδου. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν οι νέες τάσεις στον παγκόσμιο τουρισμό, οι δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης των αφίξεων και η διεύρυνση της παρουσίας της Αττικής σε νέες αγορές. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη γαλλική αγορά, καθώς και στην προβολή του πολυδιάστατου τουριστικού χαρακτήρα της Αττικής και των διαφορετικών εμπειριών που προσφέρει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους:.

Σε δηλώσεις που ακολούθησαν το πέρας της τελετής εγκαινίων, ο περιφερειάρχης Ν. Χαρδαλιάς επισήμανε ότι η Αττική ενισχύει σταθερά τη θέση της διεθνώς, «χτίζει νέες συνεργασίες και προβάλλει ένα σύγχρονο, ανταγωνιστικό και βιώσιμο τουριστικό προϊόν. Αναδεικνύουμε έναν προορισμό που δεν εξαντλείται στο ιστορικό και πολιτιστικό απόθεμα της Αθήνας, αλλά περιλαμβάνει την Αθηναϊκή Ριβιέρα, τον Πειραιά, τα νησιά μας, το παράκτιο μέτωπο, τη γαστρονομία, τον πολιτισμό και μια σειρά αυθεντικών εμπειριών, που ο επισκέπτης μπορεί να ζήσει και τους δώδεκα μήνες του χρόνου.

Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τις τουριστικές ροές, να διευρύνουμε τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου και να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για τις τοπικές κοινωνίες και την οικονομία μας. Θέλουμε περισσότερους επισκέπτες, επενδύοντας ταυτόχρονα σε έναν ποιοτικό, ισορροπημένο και βιώσιμο τουρισμό, που θα δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και πραγματικό αναπτυξιακό αποτύπωμα».

Παρατήρησε ότι η εξωστρέφεια, αφορά τη συνολική θέση της Αττικής στον ευρωπαϊκό και διεθνή χάρτη και ότι «δεν περιμένει τις ευκαιρίες. Τις αναζητά, τις διεκδικεί, δημιουργεί ισχυρές διεθνείς συμμαχίες και τις μετατρέπει σε απτό αποτέλεσμα». Γι’ αυτό, πρόσθεσε ο περιφερειάρχης, «εμβαθύνουμε τις στρατηγικές μας σχέσεις με τη Μητροπολιτική Περιφέρεια του Παρισιού, την Île-de-France, και αναζητούμε πεδία ουσιαστικής συνεργασίας στην καινοτομία, στην έρευνα, στην επιχειρηματικότητα και στη μεταφορά τεχνογνωσίας».

Στο πλαίσιο αυτό αλλά και της συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Île-de-France, με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας, εντάσσεται και η επίσκεψη του Νίκου Χαρδαλιά -κατά την ολιγόωρη παραμονή του στο Παρίσι- στο Paris-Saclay. Ένα από τα σημαντικότερα οικοσυστήματα έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας της Ευρώπης, όπου συνυπάρχουν πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις και νεοφυείς εταιρείες.

Τον περιφερειάρχη και τη συνοδεία του υποδέχθηκαν ο δήμαρχος της Bures-sur-Yvette και περιφερειακός σύμβουλος της Île-de-France, François Vigier, καθώς και ο διευθυντής Καινοτομίας και Οικονομικής Ανάπτυξης του Établissement Public d’Aménagement Paris-Saclay, Jérémy Hervé. Η αποστολή ενημερώθηκε για το μοντέλο ανάπτυξης και λειτουργίας του οικοσυστήματος, τη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών φορέων, επιχειρήσεων και νεοφυών εταιρειών, καθώς και για τους μηχανισμούς με τους οποίους η έρευνα και η επιστημονική γνώση διασυνδέονται με την καινοτόμο επιχειρηματικότητα..

Η επίσκεψη αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Περιφέρεια Αττικής ενόψει του σχεδιασμού για την ανάπτυξη Κέντρου – Πάρκου Καινοτομίας στον χώρο του Λυσσιατρείου Αθηνών. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάστηκαν καλές πρακτικές που αφορούν τον σχεδιασμό και τη λειτουργία μεγάλων υποδομών καινοτομίας, τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τη σύνδεση ερευνητικών και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων με επιχειρήσεις και startups και τη δημιουργία βιώσιμων οικοσυστημάτων έρευνας και επιχειρηματικότητας. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τις επαφές, προκειμένου να διερευνηθούν συγκεκριμένα πεδία συνεργασίας και κοινές δράσεις στο επόμενο διάστημα.