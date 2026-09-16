«Η ΝΔ εκκίνησε την αναθεώρηση του Συντάγματος με αυτοπεποίθηση και θεσμική λογική, επιδιώκοντας πολιτική συναίνεση και όχι λευκή επιταγή», τόνισε ο εισηγητής της ΝΔ Ευριπίδης Στυλιανίδης, κατά την έναρξη της συζήτησης και λήψης απόφασης της Ολομέλειας επί των προτάσεων για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος.

Ο κ. Στυλιανίδης υπογράμμισε ότι σε όλη αυτή την κορυφαία διαδικασία «δεν σταματήσαμε στιγμή να εργαζόμαστε για μια οραματική, στρατηγική, εθνική συνεννόηση». Καταλόγισε στην αντιπολίτευση «καλλιέργεια τοξικού κλίματος, επιχειρώντας να εμποδίσουν τις θεσμικές αλλαγές» και πρόσθεσε ότι «πέφτουν οι μάσκες που κυριάρχησαν σε μια εποχή που ευτυχώς αφήνουμε πίσω μας και αποκαλύπτονται τα πραγματικά πρόσωπα των πρωταγωνιστών. Φαίνεται πλέον ποιος υπερασπίζεται την δικτατορία των μετριοτήτων».

Ο κ. Στυλιανίδης επισήμανε ότι «η ΝΔ δεν θα παρακολουθήσει αυτή την άρνηση και την ιδεοληψία των δήθεν προοδευτικών. Εμείς θα συνεχίσουμε και θα επιμείνουμε στην προσπάθειά μας στην Αναθεωρητική Βουλή, πιστεύοντας ακράδαντα ότι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες στις εκλογές που θα μεσολαβήσουν θα επιβραβεύσουν την θεσμική και εθνική λογική μας έναντι του συνταγματικού λαϊκισμού της αντιπολίτευσης».

Ο εισηγητής της ΝΔ απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση και την άρνησή της να ψηφίσει έστω και μια πρόταση είπε «εσείς δυστυχώς δεν ανταποκριθήκατε. Εμείς σας προσπερνούμε και συνεχίζουμε. Επιβεβαιώνοντας στον ελληνικό λαό ότι ιστορικά η παράταξή μας, η ΝΔ, από τότε που την ίδρυσε ο εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμανλής ταυτίσθηκε πάντοτε με τις κορυφαίες επιλογές για την πατρίδα, τον λαό και το έθνος». «Το Σύνταγμα δεν είναι ένα στεγανό κουτί για να φυλακίσουμε την Ιστορία, αλλά το θεσμικό πλαίσιο που επιτρέπει στην Ιστορία να αναπνέει», κατέληξε ο κ. Στυλιανίδης