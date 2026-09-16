Πρέπει να ενώνουμε δυνάμεις για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας και να δουλέψουμε ομαδικά, δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, σε ημερίδα Υδάτινες Συμμαχίες, με τίτλο «Ανθεκτικότητα και επιχειρησιακή συνέχεια στον κύκλο του νερού: Διεθνείς και Εγχώριες Πρακτικές».

«Το νερό είναι στρατηγικό εθνικό αγαθό και για εμάς η ανθεκτικότητα και η επιχειρησιακή συνέχεια είναι ζήτημα εθνικής ασφαλείας και κοινωνικής συνοχής», ανέφερε, συμπληρώνοντας τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα, αλλά και τα έργα σε 170 δήμους, υψους άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Ο κ. Παπασταύρου μίλησε για την πρόσφατη μεταρρύθμιση για την διεύρυνση του ρόλου της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ έτσι ώστε έμπρακτα να βοηθούν και να υπηρετούν τις τοπικές κοινωνίες και τον δημόσιο χαρακτήρα του νερού.

“Δεν διακυνδυνεύουμε ούτε τον δημόσιο χαρακτήρα του νερού, ούτε την ποιότητα”, ξεκαθάρισε συμπληρώνοντας την ανάγκη υιοθέτησης διεθνούς τεχνογνωσίας.

Ο ΥΠΕΝ τόνισε την επιχειρησιακή συνεχεία και την έξυπνη διαχείριση του νερού με αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης και των νέων τεχνολογιών αλλά και την ανάγκη επιχειρησιακού σχεδιασμού.

«Δημόσιο αγαθό σημαίνει ότι το δανειζομαι από τις επόμενες γενιές και το προστατεύω», επεσήμανε ο κ. Παπασταύρου και πρόσθεσε: «Απέναντι στην κλιματική κρίση και την λειψυδρία δεν υπάρχει περιθώριο αδράνειας. Οφείλουμε να διασφαλίσουμε ποιοτικό νερό για τις επόμενες γενιές».

Ο Πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ, Κωνσταντίνος Μακέδος τόνισε: “Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι πόσα κεφάλαια θα επενδύσουμε. Είναι το πού, θα κατευθύνουμε κάθε επενδυόμενο ευρώ, ώστε να παράγει, τη μεγαλύτερη δυνατή ανθεκτικότητα. Και αυτό, είναι ένα ερώτημα, που αφορά ευθέως το ΤΜΕΔΕ. Γιατί η επόμενη γενιά υποδομών απαιτεί και μια νέα γενιά χρηματοδότησης”, όπως είπε.

Απ την πλευρά του ο κ. Χάρης Σαχίνης, διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ, ανέφερε ότι η ασφάλεια και η ανθεκτικότητα των υποδομών αποτελεί εθνική ευθύνη, κάνοντας παράλληλα λόγο για τη μετατροπή της σε μία ευφυή εταιρεία ύδρευσης, προκειμένου να παρέχει ασφαλές νερό ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες.