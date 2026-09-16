Στη νέα σχολική χρονιά που ξεκίνησε, στις ελλείψεις εκπαιδευτικών, αλλά παράλληλα και στις αλλαγές που δρομολογούνται στην εκπαίδευση, εστίασε κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής της συνέντευξης το πρωί της Τετάρτης 16/9 η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Σε συνέντευξή της στο ΕΡΤnews μίλησε για την πορεία των προσλήψεων αναπληρωτών και τους μόνιμους διορισμούς, τα προβλήματα στέγασης των εκπαιδευτικών στις τουριστικές περιοχές, αλλά και για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και την εφαρμογή του σχετικού νόμου.

Όσον αφορά στην έναρξη της σχολικής χρονιάς και στις ελλείψεις εκπαιδευτικών είπε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 13.850 σχολεία, πάνω από 1.300.000 μαθητές και περίπου 145.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί. Σημείωσε ότι την 1η Σεπτεμβρίου είχαν προσληφθεί περίπου 30.000 αναπληρωτές και ότι το 2026 έγινε η μεγαλύτερη πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών των τελευταίων δέκα ετών, με στόχο να υπάρχουν λιγότερες ελλείψεις στα σχολεία. Ανέφερε δε ότι παραμένουν ελλείψεις, μεταξύ άλλων στη γενική εκπαίδευση, στην παράλληλη στήριξη και στην ειδική αγωγή, και ότι η επόμενη φάση προσλήψεων θα αφορά περίπου 6.500 αναπληρωτές.

Εξήγησε ότι ο προγραμματισμός για την επόμενη σχολική χρονιά ξεκινά από τον Οκτώβριο, με πρόβλεψη των αφυπηρετήσεων και των πιθανών αλλαγών στα σχολεία. Τόνισε ότι οι ανάγκες είναι σε μεγάλο βαθμό γνωστές, αλλά το σύστημα είναι δυναμικό και προκύπτουν αλλαγές, όπως εκπαιδευτικοί που δεν μπορούν τελικά να παρουσιαστούν στη θέση τους. Υποστήριξε ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει σημαντική βελτίωση στην κάλυψη των αναγκών, καθώς από το 2019 και μετά έχουν διοριστεί 53.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί. Είπε ότι στόχος είναι οι μόνιμοι διορισμοί και η μείωση της εξάρτησης από τους αναπληρωτές.

«Σε τουριστικές περιοχές το κόστος των ενοικίων μπορεί να κάνει δύσκολη την παραμονή ενός εκπαιδευτικού»

Κάνοντας ειδική αναφορά στο ζήτημα της στέγασης των εκπαιδευτικών, αναγνώρισε ότι σε τουριστικές περιοχές, όπως η Κέρκυρα, η Ρόδος και τα Χανιά, το κόστος των ενοικίων μπορεί να κάνει δύσκολη την παραμονή ενός εκπαιδευτικού. Αναφέρθηκε στη διπλή επιστροφή ενοικίου για αναπληρωτές και μόνιμους που υπηρετούν εκτός του τόπου κατοικίας τους στην Περιφέρεια. Επίσης μίλησε για την οικονομική ενίσχυση δήμων, ώστε να ανακατασκευάζουν δημοτικά καταστήματα και σχολεία για τη στέγαση εκπαιδευτικών, καθώς και για τη δυνατότητα επιδόματος σίτισης και στέγασης από τους δήμους. Ανέφερε ακόμα ότι σε νέα διαμερίσματα που χτίζονται εντός στρατοπέδων προβλέπεται ποσοστό 15% για εκπαιδευτικούς και γιατρούς. Τόνισε ότι ο δρόμος είναι η φροντίδα και η ενίσχυση των εκπαιδευτικών.

Για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, είπε ότι εκατοντάδες οικογένειες και παιδιά εμπιστεύτηκαν τον νόμο και ότι τα προγράμματα είχαν πιστοποιηθεί. Τόνισε ότι η μεταρρύθμιση δεν μπορεί να πάει πίσω και ότι υπάρχει απόλυτος σεβασμός στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ανέφερε ότι, μετά τις ενέργειες του ΕΟΠΠΕΠ, έχουν επανακτηθεί άδειες και ότι έχει επικαιροποιηθεί η κανονιστική σχετικά με τα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια πιστοποίησης των προγραμμάτων. Είπε ότι θα ακολουθήσει επαναπιστοποίηση των προγραμμάτων που αναφέρονται στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και ότι πλέον υπάρχει καλύτερη κατεύθυνση για την πιστοποίηση.

Για την παραίτηση του Οδυσσέα Ζώρα από την πρυτανεία, είπε ότι δεν γνωρίζει αν ο συγκεκριμένος λόγος ήταν αυτός που αναφέρθηκε, καθώς δεν είχε μιλήσει μαζί του. Επεσήμανε ότι το ίδιο το πανεπιστήμιο εξέδωσε ανακοίνωση ότι οι απόψεις του δεν απηχούν τις απόψεις του πανεπιστημίου. Ανέφερε επίσης ότι ο ίδιος ήταν Γενικός Γραμματέας του υπουργείου όταν εκπονήθηκε ο νόμος και ότι, κατά τη διάρκεια της θητείας του ως πρύτανη, δεν είχε εκφραστεί προς το υπουργείο κάποιο παράπονο για την εφαρμογή του νόμου.

Για τα αποτελέσματα της PISA, είπε ότι ήταν πολύ προβληματικά και ανησυχητικά. Ανέφερε ότι για πρώτη φορά στην ελληνική εμπειρία υπήρξε πολύ μεγάλη συμμετοχή παιδιών και ότι δόθηκε εξοπλισμός στα σχολεία που συμμετείχαν. Παρατήρησε ότι η πτώση ήταν χαρακτηριστική και σε χώρες που είχαν διαχρονικά υψηλές επιδόσεις, ενώ σημείωσε ότι την προβληματίζει ιδιαίτερα η κατανόηση κειμένου και αναφέρθηκε και στα αποτελέσματα των φυσικών επιστημών.

Υποστήριξε ότι η PISA είναι σημαντική για τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματά της, αλλά δεν μπορεί να αποτελεί τον μοναδικό τρόπο αξιολόγησης του εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς κάθε εκπαιδευτικό σύστημα έχει διαφορετικό τρόπο εξέτασης και αξιολόγησης. Ανέφερε ότι τα νέα προγράμματα σπουδών και τα νέα βιβλία προσομοιάζουν περισσότερο στον τρόπο εξέτασης της PISA, με πολλαπλές πηγές, σύνθεση σκέψης και διαφορετικό τρόπο προσέγγισης της μάθησης.

«Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών στα δημόσια σχολεία αποτελεί σημαντική μεταρρύθμιση»

Για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, είπε ότι η αξιολόγηση στα δημόσια σχολεία αποτελεί σημαντική μεταρρύθμιση. Τόνισε ότι δεν θεωρεί πως είναι η ιδανική αξιολόγηση και ότι η επόμενη μέρα χρειάζεται επανασχεδιασμό. Ανέφερε ότι ελάχιστοι εκπαιδευτικοί «κόβονται», ότι δεν απομακρύνονται από την τάξη αλλά γίνεται επιμόρφωση, όπως προβλέπει ο νόμος. Υπογράμμισε τη σημασία της αξιολόγησης από τον σύμβουλο μέσα στην τάξη και των επιμορφώσεων των εκπαιδευτικών. Είπε ακόμα ότι θα ήθελε η επόμενη αξιολόγηση των παιδιών προς τους εκπαιδευτικούς να δείχνει και αν υπήρξε βελτίωση στην προσέγγιση των παιδιών.

Κλείνοντας η Σοφία Ζαχαράκη αναφέρθηκε στο Εθνικό Απολυτήριο, λέγοντας ότι δεν θα αφορά τα παιδιά που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Β΄ Γυμνασίου και ότι οι Πανελλαδικές θα συνεχίσουν κανονικά. Ανέφερε ότι έχει εκφραστεί δημόσια για το πού θεωρεί ότι πρέπει να φτάσει το σύστημα, αλλά αναμένει το πόρισμα της ανεξάρτητης Εθνικής Επιτροπής Διαλόγου. Εκτίμησε ότι το πόρισμα θα είναι διαθέσιμο τέλος Νοεμβρίου με αρχές Δεκεμβρίου και ότι στη συνέχεια θα υπάρξει νέα συζήτηση.