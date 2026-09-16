Για τη σχέση του με τον γιατρό που από κοινού με τη σύζυγό του κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη μίλησε το πρωί της Τετάρτης 16/9 ο Θάνος Πλεύρης. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε, όταν πληροφορήθηκε τι συνέβη με τον τραγουδιστή, τον πήρε τηλέφωνο και αυτός δεν το σήκωσε.

Ο Θάνος Πλεύρης μιλώντας στο ERTNews επεσήμανε χαρακτηριστικά πως, όταν έμαθε για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο στο Κολωνάκι, «έκανα κλήση στον γιατρό που τον γνώριζα, όπως θεωρώ ότι αυτονόητα θα έκανε κάποιος που γνωρίζει κάποιον, δεν το σήκωσε, μου γύρισε την κλήση και μου είπε ότι δεν θέλει να μιλήσει».

Εστιάζοντας στη γνωριμία του με τον Ηλία Θεοδωρόπουλο, ο υπουργός είπε πως «είδα να αναπτύσσεται και σε αυτή την υπόθεση μια θεωρία συνωμοσίας, επειδή κάναμε χαιρετισμό σε ένα συνέδριο που συμμετείχε, εγώ, ο Γιώργος Πατούλης και ο Βασίλης Κικίλιας».

«Μου πρότεινε μια συγκεκριμένη διατροφή και σκευάσματα τα οποία ήταν τελείως του εμπορίου»

«Αυτόν τον γιατρό (τον κ. Θεοδωρόπουλο) τον γνώρισα περνώντας την περιπέτεια της υγείας μου. Τον επισκέφθηκα μεταξύ άλλων, δεν μου πρότεινε κάποια θεραπεία γιατί οι τιμές του αίματός μου ήταν απαγορευτικές, μου πρότεινε μια συγκεκριμένη διατροφή και σκευάσματα τα οποία ήταν τελείως του εμπορίου και η θεραπεία έτυχε και της έγκρισης και της γιατρού που με παρακολουθούσε», σημείωσε ο Θάνος Πλεύρης.

«Διατήρησα μια επαφή μαζί του και όταν έγινε το συμβάν του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη -που μας συγκλόνισε όλους και προφανώς πρέπει να λογοδοτήσουν οι δύο γιατροί- σε χρονικό σημείο που είχε βγει η είδηση παντού για ιατρείο στο Κολωνάκι, έκανα κλήση στον γιατρό που τον γνώριζα, όπως θεωρώ ότι αυτονόητα θα έκανε κάποιος που γνωρίζει κάποιον, δεν το σήκωσε, μου γύρισε την κλήση και μου είπε ότι δεν θέλει να μιλήσει» συμπλήρωσε.

Στην ερώτηση, δε, των δημοσιογράφων «τι θέλατε να πληροφορηθείτε», ο Θάνος Πλεύρης απάντησε: «Αν είχατε έναν άνθρωπο που τον γνωρίζατε και ακούγατε ότι πέθανε ο Μαζωνάκης στο ιατρείο του, είναι παράλογο να ρωτήσεις “τι έγινε;” έναν άνθρωπο που γνώριζες;».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα στο 12:40 του παρακάτω βίντεο