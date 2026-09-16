Σε νέες εμπρηστικές δηλώσεις κατά της Ελλάδας προχώρησε το βράδυ της Τρίτης 15/9 ο Χακάν Φιντάν. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε «η στρατιωτική παρουσία σε νησιά του Αιγαίου αποτελεί απειλή για την Τουρκία».

Ειδικότερα ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, όπως ανέφερε σε σχετικό της ρεπορτάζ η εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» εστίασε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και υποστήριξε ότι η Άγκυρα επιθυμεί να διατηρηθεί η θετική ατμόσφαιρα στις σχέσεις των δύο χωρών.

«Έχουμε μεγάλη ευαισθησία στο θέμα της στρατικοποίησης των νησιών δίπλα στην Τουρκία, αποτελούν απειλή» είπε.

«Η Αθήνα να μην γίνει παιχνίδι εκείνων που θέλουν να αποσταθεροποιήσουν περιοχή και να την οδηγήσουν στο χάος» είπε αφήνοντας αιχμές για το Ισραήλ και δήλωσε πως η χώρα του επιθυμεί να διατηρήσει καλές σχέσεις με την Ελλάδα.

«Φυσικά, έχουμε πολύ σοβαρές ανησυχίες για τη στρατιωτικοποίηση ορισμένων νησιών. Το γνωρίζουν αυτό και το έχουμε μεταφέρει», δήλωσε και πρόσθεσε «η στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, για εμάς αποτελεί απειλή».

Ομέρ Τσελίκ: Δεν θα δεχτούμε επίδειξη ισχύος, ούτε προκλήσεις

Από την πλευρά του ο Ομέρ Τσελίκ, εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΡ αφήνοντας αιχμές για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τα όσα είπε από το Καστελόριζο χωρίς όμως να στραφεί ευθέως κατά της Ελλάδας τόνισε: «Δεν θα δεχτούμε επίδειξη ισχύος, ούτε προκλήσεις».

Όπως δε δήλωσε η Τουρκία έχει δυνατό στρατό.