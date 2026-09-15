Με απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη ανακοινώνεται ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027 θα συμπεριληφθεί στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ως υποψήφιος στην εκλογική Περιφέρεια Α’ Θεσσαλονίκης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.

Η επιλογή του Γιώργου Φλωρίδη για την Α΄ Θεσσαλονίκης εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Νέας Δημοκρατίας για ένα ισχυρό και ανταγωνιστικό ψηφοδέλτιο στην εκλογική περιφέρεια, όπου το τελευταίο διάστημα καταγράφεται έντονη κινητικότητα και το όνομα του υπουργού Δικαιοσύνης είχε ήδη βρεθεί στο επίκεντρο των σχετικών συζητήσεων τους προηγούμενους μήνες.